Звезды «Дома-2» Надежда Ермакова и Даниэль Чистов намерены все же пожениться

Бывшие участники «Дома-2» Надежда Ермакова и Даниэль Чистов снова заявили о себе подготовкой к свадьбе. Однако на этот раз они уже показали четкие намерения, подав заявление в ЗАГС.

Впервые попытались создать семью Ермакова и Чистов еще в мае, однако затем передумали жениться из-за частых конфликтов. Хейтеры в то время часто обвиняли молодого человека в том, что он использует шум вокруг их отношений и даже живет за счет невесты. Однако на все выпады парень отвечал, что тратит на себя меньше средств, чем на возлюбленную. Знакомство пары состоялось на реалити-шоу и быстрый роман 22-летнего Чистова и Ермаковой, которая старше него на 16 лет, вызвал настоящий ажиотаж у поклонников программы. Будущая чета активно готовилась к бракосочетанию, выбирала кольца, свадебное платье и костюм жениха.

Однако из-за мелких недоразумений они поссорились, после чего Надежда Ермакова отправилась на отдых в Турцию. Затем уже вместе с Чистовым она поехала в Санкт-Петербург, где парень снова сделал ей предложение. Теперь поклонники пары с нетерпением ждут продолжения их love story.

Выбранная ими дата для проведения свадебных мероприятий совпала с годовщиной их романа. Это 12 сентября, не взирая на то, что этот день будет понедельником, в народе считающийся тяжелым днем для начинания чего-либо, пара не верит в подобные предрассудки. Снова сойтись им помогли также регулярные занятия с семейным психологом. Предыдущей датой было 6 мая, поэтому новая дата еще и обозначает удвоение их решимости создать свое собственное семейное гнездышко.

Между тем и сейчас среди фолловеров экс-участников «Дома-2» находится немало скептиков. Они считают Даниэля Чистова не готовым в свадьбе и построению семьи. Блондинку Ермакову они же называют вечной невестой, часто получающей предложения от молодых людей, но так и не поставившей в паспорт заветный штамп о замужестве. Однако все это не расстраивает будущих молодоженов, которые просто считают свой путь к счастью особенным, отличающимся от отношений других людей, но при этом искренним и настоящим.