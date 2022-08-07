 

Украинские войска якобы обстреляли Горловку и Донецк

07.08.2022, 19:23, Новости дня
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Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и 15 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 18.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 18.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

Представительство также зафиксировало обстрелы населенных пунктов Зайцево южное и Новоселовка, украинские войска выпустили 35 мин калибром 120 миллиметров.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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