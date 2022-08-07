 

Французские зоологи пытаются спасти заплывшую в Сену белуху

07.08.2022, 19:23, Новости дня
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Французские зоологи и ветеринары проводят операцию по спасению белухи, которая уже почти неделю блуждает в водах Сены в районе департамента Эр на севере Франции, сообщил телеканал Бэ-эф-эм.

По данным префектуры Эра, «белуха ведет себя спокойно, однако она сильно истощена». «Млекопитающее отказывается есть: попытки накормить его форелью не увенчались успехом», – передает РИА «Новости» сообщение властей. Ветеринары не исключают, что животное тяжело болеет.

С помощью дротика белухе была сделана инъекция витаминов для восстановления аппетита. «Животное также получило антибиотик в целях <…> борьбы с инфекциями, которыми оно может заразиться в Сене», – подчеркивают зоологи. В настоящий момент белуха находится в шлюзе примерно в 70 км от Парижа.

«Мы делаем все, чтобы увеличить ее шансы на выживание. Возможность усыпления животного, как было в случае с заблудившейся в мае в Сене косаткой, не рассматривается», –сказала глава французского подразделения неправительственной организации Sea Shepherd («Си шепард») Ламья Эсемлали. По ее словам, «у белухи есть силы, она реагирует на окружающий мир».

По словам защитницы фауны, «сейчас изучаются все возможные варианты возвращения в море, в том числе с помощью лодок». «Нужно действовать быстро, потому что млекопитающее уже долгое время находится в пресной теплой воде, из-за чего на его коже начали появляться пятна», – отметила руководитель французского офиса организации. Она напомнила, что белуха, обычно обитающая в холодных водах, является особо охраняемым видом китообразных.

Напомним, в мае префектура Нормандии и Приморской Сены во Франции сообщила, что эксперты решили, что косатку, которую не удалось вернуть из Сены в Ла-Манш, следует усыпить.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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