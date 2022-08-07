ВСУ выпустили по Донецку три ракеты «Ураган» с минами «Лепесток»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье выпустили по Донецку из реактивной системы залпового огня «Ураган» три ракеты с противопехотными минами «Лепесток», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины ) по направлению: 18.30 <…> г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» (оснащенные противопехотными минами «Лепесток»)», – передает ТАСС сообщение представительства.

Ранее в воскресенье мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что житель Донецка подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток», он госпитализирован.

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