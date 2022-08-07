Мнение: Почему Алжир хочет в БРИКС, Сергей Лавров в Мьянме и поставка дронов из Ирана

1. Казалось бы, где мы с вами, и где Алжир. С какой стати эта страна, известная в прошлом как гнездо средиземноморского пиратства, вдруг решила встать в длинную очередь кандидатов в союзники России (а также Китая)? Однако причин много, и они довольно серьёзные (ссылка 1, ссылка 2):



Если разделить все страны условной чертой на “прозападные” и “антизападные”, то такое государство как Марокко окажется в первой категории.

Эту страну поддерживают США и Европа. Речь, в частности, о спорной территории “Западная Сахара”, которую Запад и Марокко считают частью Марокко, а вот Алжир и жители самой Западной Сахары настаивают о независимости.

Для Алжира это настолько чувствительная тема, что когда недавно король Испании лишь намекнул на стремление к возвращению Западной Сахары в состав Марокко, Алжир тут же “психанул” и прекратил подачу газа по одному из двух газопроводов, ведущих в Испанию.

Из-за этого Испания даже была вынуждена увеличить закупки газа из России, и это в санкционный то период!

Кроме того, во время Арабской весны (периода 2010-2012 гг, когда по арабскому миру прокатилась волна протестов и госпереворотов), Алжир довольно сильно пострадал от народных волнений. А все мы (и власти Алжира особенно) хорошо понимаем, чьи уши торчат практически из любой попытки госпереворота на Земле.

Также не забываем про колониальное прошлое Алжира и про то, как много и как долго Европа высасывала из этой земли все соки. Шутка ли сказать, если всего 60 лет назад Франция использовала Алжир как полигон для испытаний ядерного оружия (всего было взорвано свыше 50 атомных бомб). Каково, правда?

Алжир был колонией Франции до 1962 года (!). То есть, у нас уже Гагарин слетал и вернулся, а Франция все еще владела колониями, как типичное государство Средневековья.

По всем перечисленным выше причинам (их список, кстати, неполный), у Алжира к Западу есть большие вопросы и потому он с радостью поддержит антизападные движения (ну, примерно как и арабский мир не очень любит Штаты за поддержку Израиля).

2. Комментарий проекта СнМИ по поводу ещё одного потенциального союзника России (ссылка):



Короткой строкой: глава МИД России (незаметно на фоне марш-броска Пелоси) пролетает неподалёку и тоже по насыщенному маршруту — вчера он прилетел в Мьянму, а затем полетит в Камбоджу, на встречу с коллегами из АСЕАН.

Мьянма официально поблагодарила Россию за поддержку на фоне давления Запада по поводу прошлогодних событий в стране, Россия Мьянму за взвешенную позицию по СВО. Эта новость интересна тем, что Мьянма — это ещё одна большая (53 млн населения) неправильная страна: в течение десятилетий там фактически у власти военные, периодически ослабляющие гайки и позволяющие выборы, но в случае чего перехватывающие управление обратно. Когда они сделали это крайний, но не последний раз (в 2021-м) — СМИ подали это как «военный переворот», а Запад ввёл санкции. Россия в этом участвовать не стала — и получила ответную любезность.

Стоит отметить, что неправильных стран на нашей планете значительно больше, чем правильных, и на них приходится всё большая доля мировой экономики. Поэтому международная изоляция России на практике и представляет собой беспрецедентный тур Лаврова по гостеприимным незападным странам разных континентов.

3. Фанаты Сияющего Запада и Свидетели Гибнущей России смеются в комментариях: мол, зачем России такие союзнички, да это же варвары, живущие в соломенных шалашах, а вот на Западе – цивилизация и технологии.

По поводу первого пункта можно согласиться с тем, что на Западе есть (или была) цивилизация. Вот только в последнее время эта цивилизация зашла куда-то не туда, став в отдельных своих проявлениях хуже варварства.

Что касается технического прогресса, то некоторые из стран Глобального Юга на удивление развиты и обладают технологиями, которые нужны России. Вот, например, пишут, что Иран начал поставлять в Россию боевые беспилотные летательные аппараты (ссылка).

Иран активно соперничает с Израилем, ещё одним важным производителем беспилотников. В ходе этого соперничества иранцы достигли определённых успехов. Свои дроновые технологии они имели возможность обкатать в целом ряде ближневосточных войн, развязанных США или при участии американцев (в Сирии, Ираке и Йемене).

В России практически всё есть в избытке, но вот конкретно боевых дронов не хватает. Они, конечно же, тоже есть, но как показала практика, их нужно гораздо больше – для разведки и ударов на тактическом уровне, чтобы можно было оснащать ими даже небольшие воинские подразделения. Если слухи верны, и Иран действительно помогает нам в решении этого вопроса, то это уже очень серьёзный уровень сотрудничества.

Похоже, даже с точки зрения особо придирчивых скептиков, у России вот прямо сейчас таки есть союзники, кроме армии, флота и Белоруссии. Это если говорить о чисто военных союзниках, ведь экономически и политически нас поддерживает большая (и лучшая) часть человечества.