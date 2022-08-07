Личное: Роль “доброго папы”

Читая паблики про детско-родительские отношения и письма родителей о детях, я прихожу к выводу, что большинство родителей вообще не понимают, что такое – маленький ребенок.

Давайте сегодня поговорим об этом.

А начнем с вот этого письма одного отца, где описаны два разны конфликта: конфликт родителя и ребенка и конфликт между родителями на тему воспитания ребенка.

Письмо интересное, но я хочу предложить сначала вам самим его разобрать, я хочу увидеть ваш исходный уровень до того, как мы будем изучать эту тему.

Прочитайте письмо и ответьте на два вопроса, аргументируя.

В конфликте ребенок-родитель кто больше прав, автор или жена, и насколько прав-не прав другой и почему?

В конфликте автор-жена кто нарушает границ и насколько и как и почему?

an_0rdinary_man

Здравствуйте, Эволюция!

Ваш блог помог мне многое понять, поправить своё поведение и отношение к самым разным и неожиданным вещам. Спасибо Вам большое!

Буду рад, если письмо подойдёт для разбора в Вашей рубрике.

Мне 38 лет, айтишник, работаю удалённо с тех пор, когда это ещё не было трендом.

Л. 29 лет, работает бухгалтером после выхода из декрета. Финансово это бессмысленно, но сидеть дома Л. не хочет, и я с ней согласен, с некоторыми оговорками.

Мы 6 лет в браке и воспитываем 5-летнюю дочь А.

У меня этот брак второй, у жены первый.

Суть проблемы: у нас регулярно вспыхивают ссоры, причина которых разногласия связанные с вопросом воспитания дочери, инициатор конфликтов практически всегда Л.

С точки зрения Л., я разрешаю дочери абсолютно всё, неоправданно её балую, порчу ребёнка вседозволенностью, тем самым настраивая её против матери. В общем, играю роль “доброго папы”, автоматически вынуждая её быть “злой мамой”, и это её не устраивает.

С моей же точки зрения, я контролирую вещи, которые ребёнку ещё нельзя в силу возраста, и даю ей свободу там, где можно и нужно. Рассказывая и показывая, как надо, и как не надо.

**Пример:** утро, сборы на работу и в детский сад ребёнку. Пока умываемся с А., Л. выбрала ей одежду, погладила, подготовила.

Ребёнок, посмотрев, говорит, что одевать я это не хочу.

Реакция у Л. всегда одинаковая: сначала ребёнка попытаться заставить, повышая тон, потом начать угрожать “тогда ты на день рождения к Н. в воскресенье не пойдёшь, и вообще никуда не пойдёшь, будешь дома сидеть одна!”.

А., понятно, уже ревёт или почти ревёт, в этот момент в комнату захожу я.

– А., ты это одевать не хочешь? А почему?

– Нет! Не хочу! Мне не нравится!

– Пойдём тогда выберем, что оденешь, только давай бегом, а то опоздаем… Нет, это домашнее, не подойдёт… да, а вот это можно. Одевайся и приходи к нам.

Дочь оделась, радостно прибежала, вопрос решён.

**Пример:** выходной, обед, Л. разогрела ребёнку суп, А. его есть не хочет. Эскалация происходит точно так же, как в первом примере: сначала повышенный тон и крик у Л., слёзы у А., вопли и угрозы “я сейчас из дома уйду и будешь без мамы дальше жить со своим хорошим папой” у Л., у дочери, конечно, слёзы ручьём.

На шум пришёл из кабинета я:

– А., а суп ты почему есть-то не хочешь?

– Не хочу, он невкусный!

– А что ты хочешь? Конфету можно только после того, как поешь, помнишь?

– Да… можно мне пельмени?

– Можно.

Через 10 минут сварены пельмени, ребёнок попросил тарелку, положить сметану и кетчуп, и обедает, а Л. лежит в спальне и рыдает.

Л., с её слов, чувствует себя оскорблённой и униженной, потому что её требования не были выполнены, я её не поддержал, и неважно что проблема исчерпана и живём дальше — важно, что я не поддерживаю её авторитет матери, а принимаю сторону ребёнка. А ребёнок видит, что маму можно не слушать, и не делать того, что она требует, если рядом есть папа.

К поведению ребёнка у меня вопросов нет, она ведёт себя так, как и должна вести: шатает границы разрешённого время от времени, проверяет что можно с мамой, что можно с папой, замечает противоречия и пользуется ими.

Но вот согласиться с Л. я не могу никак: на мой взгляд, нет проблемы дать ребёнку выбрать что надеть или что есть на обед, это не вопрос жизни и смерти, в контексте обоих примеров это даже затрат времени лишних практически не несёт.

Несравнимо вреднее доводить дочь до слёз и истерики ежедневно. Но Л. здесь видит принципиально важное для неё — с её точки зрения, необходимо чтобы дочь делала именно то, что ей сказали, и именно так, как ей сказали. Именно так она представляет себе воспитание, и никак иначе. Гиперконтроль и гиперопека, как по мне, но Л. категорически не согласна, и обсуждать это с ней сложно, почти невозможно, сразу злится.

Самое смешное, что дочь прекрасно понимает слово “нельзя” от меня, когда это действительно важно. Например, нельзя брать кухонный нож, или резать ножницами бумагу одной, нельзя перебегать дорогу, нельзя уходить с кем-то взрослым без родителей — всё это она помнит и знает. Возможно это потому, что я никогда не запрещал ей что-то без объяснений, и не устраивал “нельзя” на ровном месте без серьёзных причин. Но она и выросла у меня на руках, и очень меня любит.

Выглядит всё сейчас, на мой взгляд, не катастрофически, но откровенно плохо.

Постоянные ссоры и скандалы, уже вошедшее в привычку у жены эскалировать ссоры до максимального накала сразу со старта, всё это радости и атмосферы в семье не добавляет ни разу.

Ситуация патовая.

Я не могу и не буду поддерживать жену в том, что считаю неправильным и вредным по отношению к ребёнку.

А жена не может и не будет вести себя так, как я. Пыталась играть в “буду как ты, мне всё пофиг, всё разрешаю, буду хорошей мамой” — получается отвратительное сюсюканье назло мне, чем дальше тем больше сквозь зубы и со злобой в глазах, ну и конечно неминуемый срыв в истерику.

Дальше я вижу невесёлое: ребёнок у нас растёт любознательный, и будет задавать вопросы “а почему нельзя?”, и авторитет мамы шататься начнёт неминуемо и скоро, чем сильнее будет давить тем хуже.

Что будет в подростковом периоде и так понятно.

Подскажите, что мне можно сделать в такой ситуации, чтобы хотя бы минимизировать вот эти конфликты с женой, а в идеале их исключить полностью?

Спасибо.</div>