Мнение: Время озверения?
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В Набережных Челнах произошла чудовищная трагедия. Сын зарезал отца.
Антон рос хорошим мальчиком. В благополучной семье. Профессионально занимался футболом, играл в юношеской команде «Рубина».
А несколько лет назад ушел из академии футбола и увлекся спортивными ставками. И стал игроманам. Доигрался до того, что полтора года назад получил условный срок за кражу.
А 3 августа 21-летний Антон Адаричев зарезал отца – заместителя директора технологического центра ПАО «КАМАЗ» Валерия Петровича Адаричева.
Отец вернулся домой и обнаружил, что сын отнес в ломбард телевизор, что бы полученные деньги спустить на очередные ставки.
Возникла ссора, переросшая в поножовщину. Антон схватил нож и несколько раз вонзил нож в живот отцу.
Как раз в это время вернулась домой мама Антона. Сын-игроман не пощадил и мать, которую тоже ударил ножом в живот. Но отвез истекающую кровью женщину в больницу. Она выжила.
Антон пустился в бега, но перед этим снял с банковских карт родителей 400 тыс. рублей. Далеко не ушел. На мчавшийся Nissan обратили внимание инспектора ГИБДД и ринулись в погоню. Парень бросил автомобиль и попытался убежать, но был задержан.
Что происходит? Это время сейчас такое жесткое? Время озверения? Что сын убивает отца и ранит мать? Или история Антона Адаричева – это совершенно честный случай потери человеческого облика из-за игорных ставок?
На снимках: Антон Адаричев, фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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