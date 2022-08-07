 

Мнение: Время озверения?

07.08.2022, 18:45, Разное
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В Набережных Челнах произошла чудовищная трагедия. Сын зарезал отца.

Антон рос хорошим мальчиком. В благополучной семье. Профессионально занимался футболом, играл в юношеской команде «Рубина».

А несколько лет назад ушел из академии футбола и увлекся спортивными ставками. И стал игроманам. Доигрался до того, что полтора года назад получил условный срок за кражу.

А 3 августа 21-летний Антон Адаричев зарезал отца – заместителя директора технологического центра ПАО «КАМАЗ» Валерия Петровича Адаричева.

Отец вернулся домой и обнаружил, что сын отнес в ломбард телевизор, что бы полученные деньги спустить на очередные ставки.

Возникла ссора, переросшая в поножовщину. Антон схватил нож и несколько раз вонзил нож в живот отцу.

Как раз в это время вернулась домой мама Антона. Сын-игроман не пощадил и мать, которую тоже ударил ножом в живот. Но отвез истекающую кровью женщину в больницу. Она выжила.

Антон пустился в бега, но перед этим снял с банковских карт родителей 400 тыс. рублей. Далеко не ушел. На мчавшийся Nissan обратили внимание инспектора ГИБДД и ринулись в погоню. Парень бросил автомобиль и попытался убежать, но был задержан.

Что происходит? Это время сейчас такое жесткое? Время озверения? Что сын убивает отца и ранит мать? Или история Антона Адаричева – это совершенно честный случай потери человеческого облика из-за игорных ставок?

На снимках: Антон Адаричев, фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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