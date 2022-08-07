После визита Беглова в пострадавшие от шторма районы петербуржцы так и не узнали, когда власти починят ливневки

Проблема неработающих ливневок давно остается актуальной для Петербурга. Она проявилась и во время субботней непогоды. Губернатор Александр Беглов направился в наиболее пострадавшие районы. Однако после этого визита все еще не ясно, планируют ли чиновники Смольного менять оборудование.

Непогода нанесла ущерб Петербургу 6 августа. Во многих районах наблюдаются разрушения: свалены деревья и остановки, наблюдаются проблемы с коммуникациями. В Приморском, Курортном и Петродворцовом районах градоначальник побывал с личным визитом.

Примечательно, что ранее петербуржцы уже обращались к властям за помощью. Они указывали на нерабочие ливневки и жаловались на эту проблему через портал «Наш Санкт-Петербург». Однако обращения не дали результатов. Город затопило. Подобная ситуация происходила и ранее, когда на Северную столицу обрушился циклон «Зельда». Петербуржцам пришлось передвигаться по дорогам с огромными лужами. Администрация города до сих пор не приняла мер для того, чтобы избавить горожан от этой проблемы.