“Все так плохо, попросила мужа привести ко мне детей”: Яна Поплавская больше не собирается сбрасывать вес

В молодые годы Яна Поплавская стремилась сбросить лишний вес любыми способами. После родов женщина начала принимать таблетки для похудения. Из-за этого она чуть было не лишилась не только здоровья, но и жизни.

Проблемы с фигурой

Они начались у Поплавской после того, как она стала мамой во второй раз. В тот период Яна считала себя очень полной и хотела добиться идеальных форм. Спорт и диеты оказались для актрисы сложны, поэтому женщина предпочла воспользоваться сомнительными средствами.

Тогда Поплавская придерживалась социальных клише и считала, что должна вернуться к весу, какой был до вторых родов. Кстати, своего первенца Яна родила в семнадцать лет. А уже через пару месяцев ее вес был всего 38 килограммов. Отец девочки заявил, что с этим необходимо что-то сделать. Поэтому артистка начала пить много пивных дрожжей и гоголя-моголя. Лишь спустя два года ей удалось увеличить вес до 45 килограммов.

Таблетки для похудения

После рождения второго ребенка Яне хотелось быстрее выйти на работу. Но ей сильно мешали набранные 30 килограммов. Подруга посоветовала актрисе специальные таблетки. Их эффект понравился Поплавской несмотря на то, что женщина почти не спала около двух недель. На третью Яне стало плохо, но она продолжила прием таблеток. Тревогу артистка забила, когда просто не смогла встать с кровати.

Поплавской было настолько тяжело, что супруг вызывал ей врача. Женщина померила Яне давление и решила позвонить в скорую. Но актриса боялась, что общественность узнает о ее увлечении таблетками. Поэтому доктор ограничился постановкой капельниц. Но судороги не проходили. Яна понимала всю чудовищность ситуации и даже просила мужа привести к ней детей.

В итоге женщину откачали, и она зареклась худеть. Сейчас Поплавская принимает себя такой, какая она есть. Актриса предостерегает окружающих худеть радикальными средствами. Ведь последствия могут быть ужасными.