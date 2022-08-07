Режим ЧС из-за паводков ввели еще в трех районах Амурской области

Режим ЧС введен еще в трех районах Амурской области из-за осложнения паводковой ситуации – Сковородинском, Зейском и Магдагачинском, ливни вызвали подъем воды в реках, сообщил губернатор региона Василий Орлов.

«В Зейском районе прогнозируется ухудшение погодных условий. Поэтому прошу со всей серьезностью отнестись к информации. В селе Овсянка развернут ПВР (пункт временного размещения)», – передает «Интерфакс» сообщение Орлова.

Он добавил, что поступает много жалоб на плохую сотовую связь в пострадавших районах. Специалисты контролируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что четыре села в Приамурье остались без транспортного сообщения из-за ливней. В городе Тында и Тындинском округе из-за ливней ввели режим ЧС. На 79 км автомобильной дороги Талдан – Соловьевск размыло откосы проезжей части. Сообщалось о затрудненном проезде.

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