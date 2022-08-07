ВСУ обстреляли Гольмовский ракетами «Град»
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Украинские войска выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Гольмовскому, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Николаевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
Отмечается, что в 16.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Макеевке.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 15 снарядов «натовского» калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам города Донецка в Донецкой Народной Республике.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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