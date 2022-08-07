 

Немецкого консула задержали в Бразилии по подозрению в убийстве мужа

07.08.2022, 16:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полиция Бразилии задержала немецкого консула за то, что он якобы убил своего мужа, а затем попытался скрыть преступление, сообщили СМИ.

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию, консул из Германии Уве Герберт Хан сообщил властям, что его мужу, гражданину Бельгии Вальтеру Анри Максимильяну Биоту стало плохо в пятницу вечером, он упал и ударился головой, из-за чего наступила смерть. Однако согласно полиции, улики указывают на то, что Биота избили.

«Версия событий, изложенная консулом о том, что жертва упала, несовместима с выводами судебно-медицинской экспертизы», – передает РИА «Новости» слова представителя полиции Бразилии Камилы Лоуренко.

В ходе экспертизы на теле жертвы были найдены кровоподтеки, указывающие на то, что ее пинали ногами и избивали предметом цилиндрической формы.

«Бразильская полиция заявила, что задержала немецкого дипломата в субботу за то, что он предположительно убил своего мужа», – говорится в сообщении агентства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01.21 / Зеленский в новогоднем послании по-русски сказал про «украинский Крым»

23.09.20 / Пара российских Ту-160 пролетела вдоль белорусской границы

12.03.21 / Sanofi приступает к клиническим исследованиям своей второй вакцины от COVID-19

13.10.21 / В компании Positive Technologies, как ведут себя хакеры с 2011 года

17.12.20 / Песков отказался комментировать «слежку» за Навальным

08.08.20 / Трамп заявил о нежелании РФ видеть его президентом США

07.08.20 / В Одесской области мужчина бросил гранату в гостей, три человека пострадали

10.09.20 / Вакцинация от COVID-19 станет дополнением к визе

30.04.21 / Дело Шеремета. Антоненко отпустили под домашний арест

01.04.21 / Die Presse – никаких «геополитических шор» — Австрия ведёт переговоры о закупке «Спутника V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика