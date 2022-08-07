Немецкого консула задержали в Бразилии по подозрению в убийстве мужа

Полиция Бразилии задержала немецкого консула за то, что он якобы убил своего мужа, а затем попытался скрыть преступление, сообщили СМИ.

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию, консул из Германии Уве Герберт Хан сообщил властям, что его мужу, гражданину Бельгии Вальтеру Анри Максимильяну Биоту стало плохо в пятницу вечером, он упал и ударился головой, из-за чего наступила смерть. Однако согласно полиции, улики указывают на то, что Биота избили.

«Версия событий, изложенная консулом о том, что жертва упала, несовместима с выводами судебно-медицинской экспертизы», – передает РИА «Новости» слова представителя полиции Бразилии Камилы Лоуренко.

В ходе экспертизы на теле жертвы были найдены кровоподтеки, указывающие на то, что ее пинали ногами и избивали предметом цилиндрической формы.

«Бразильская полиция заявила, что задержала немецкого дипломата в субботу за то, что он предположительно убил своего мужа», – говорится в сообщении агентства.

—