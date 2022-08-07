 

Френч-твист, коса-водопад и голландский “рыбий хвост”: вечерние прически для длинных волос на 2022 год

07.08.2022, 16:14, Разное
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Красивых праздничных укладок, подходящих для длинных волос, имеется огромное количество. И некоторые из этих вариантов считаются наиболее модными в 2022 году. В тренде в этом сезоне как собранные волосы, так и просто уложенные свободно.

Конский хвост и коса в верхнем слое волос

Конский хвост позволяет сделать удобную укладку, не доставляющую хлопот. Для торжества подойдет такая прическа в сочетании с косой-колоском. Еще один модный и удачный вариант — “пузырьковая” коса в верхнем слое волос.

Две романтичные укладки

Приподняв затылок конским хвостом и сделав красивые косы сбоку, можно создать очень романтичный образ. Изящно и элегантно на любом торжестве будет смотреться и французская коса в сочетании с пучком.

Еще два пучка

Также очень привлекательный образ можно создать, сделав пучок только из части волос. Этот вариант отлично подойдет для обладательниц густой шевелюры. Можно сделать на торжество и гладкий плетеный пучок. Чтобы прическа выглядела оригинальнее, в данном случае косу лучше набирать из 4 прядей.

Низкие пучок и конский хвост

Текстурированный небрежный низкий пучок идеально подойдет для свадьбы, дня рождения и любого другого торжества. Такая прическа хорошо подойдет, в том числе и для тонких волос. Такие волосы нужно просто предварительно поднять от корней, используя щипцы и пудру.

Празднично может выглядеть и низкий конский хвост. Для того чтобы такая прическа выглядела вечерней, можно предварительно завить волосы в крупные локоны.

Сложный витой пучок и “пузырьковая” коса

Сложный низкий витой пучок отлично смотрится с любыми платьями, имеющими глубокий вырез. Считается, что этот вариант идеально подходит для невесты. Уместно на любом торжественном мероприятии будет смотреться и “пузырьковая” коса. Этот вариант лучше всего подойдет любительницам современного стиля.

Шикарная плетеная прическа и коса-водопад

Первый вариант прически подойдет обладательницам очень густых волос. Плетеная прическа станет идеальным дополнением для платья с глубоким V-образным вырезом. Уложить волосы в косу-водопад стоит тем девушкам, которые не любят сложных укладок.

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Френч-твист и дерзкая текстура

Французский твист — классическая прическа на длинные волосы для праздничных случаев. Петли в таком пучке сделают волосы более объемными. Укладка с помощью текстрирующего геля отлично подойдет любительницам объема.

Полураспущенная коса и пучок голландский «рыбий хвост»

Полураспущенная свободная коса — отличный выбор для любых случаев жизни, включая торжества. То же самое касается и «рыбьего хвоста», собранного в низкий пучок.

Стиль бохо и скрученный пучок

Тем, кто любит распущенные волосы, но боится, что укладка на них не будет держаться, стоит выбрать прическу в стиле бохо.

Любительницам же аккуратных укладок идеально подойдет гладкий пучок.


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