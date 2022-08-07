Российские СМИ обяжут писать должности чиновников с большой буквы

Комитет министерства информации России по борьбе с цензурой издал новое постановление для всех средств массовой информации, работающих на территории РФ, включая иностранных агентов.

Документ предписывает проявлять уважение ко всем государственным служащим и организациям. Для этого их обяжут соблюдать этический кодекс, в котором записано обязательное написание всех государственных должностей со строчной буквы независимо от контекста и структуры предложения.

«Читаешь наши ведущие СМИ и диву даёшься, министерство, министр, заместитель, пресс-секретарь президента, да иногда и сам президент, написаны с маленькой буквы. Спрашивается, вы кто такие, чтобы так писать? Что это за хамство в отношении уважаемых людей, избранных на свои должности народом. Я бы лично на месте государственных мужей просто отказывал в общении таким СМИ. Чтобы привести все издания, агентства и телеканалы в чувство, министерство вводит обязательность написания всех должностей чиновников с большой буквы», – прокомментировал нововведение министр информации Андрей Шорохов.

Нарушителей постановления Мининформа ожидают предупреждения и штрафы в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Материалы, в которых обнаружат ошибки, будут удаляться Роскомнадзором. В случае, если СМИ не выполняет в установленные сроки предписание ведомства, оно может быть лишено лицензии.

Действие документа распространяется на телеканалы (титры), интернет-издания и печатные СМИ. В министерстве добавили, что ввиду сложности отдельных случаев в правописании должностей, подготовили методическую литературу, которую можно будет приобрести онлайн на сайте ведомства.

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