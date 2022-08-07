 

Российские СМИ обяжут писать должности чиновников с большой буквы

07.08.2022, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Комитет министерства информации России по борьбе с цензурой издал новое постановление для всех средств массовой информации, работающих на территории РФ, включая иностранных агентов.

Документ предписывает проявлять уважение ко всем государственным служащим и организациям. Для этого их обяжут соблюдать этический кодекс, в котором записано обязательное написание всех государственных должностей со строчной буквы независимо от контекста и структуры предложения.

«Читаешь наши ведущие СМИ и диву даёшься, министерство, министр, заместитель, пресс-секретарь президента, да иногда и сам президент, написаны с маленькой буквы. Спрашивается, вы кто такие, чтобы так писать? Что это за хамство в отношении уважаемых людей, избранных на свои должности народом. Я бы лично на месте государственных мужей просто отказывал в общении таким СМИ. Чтобы привести все издания, агентства и телеканалы в чувство, министерство вводит обязательность написания всех должностей чиновников с большой буквы», – прокомментировал нововведение министр информации Андрей Шорохов.

Нарушителей постановления Мининформа ожидают предупреждения и штрафы в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Материалы, в которых обнаружат ошибки, будут удаляться Роскомнадзором. В случае, если СМИ не выполняет в установленные сроки предписание ведомства, оно может быть лишено лицензии.

Действие документа распространяется на телеканалы (титры), интернет-издания и печатные СМИ. В министерстве добавили, что ввиду сложности отдельных случаев в правописании должностей, подготовили методическую литературу, которую можно будет приобрести онлайн на сайте ведомства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12.20 / Многие молодые китайцы, в поисках ответов на волнующие их вопросы, обращаются к «Избранным произведениям Мао Цзэдуна»

11.08.20 / Рука Москвы? – Сотрудники КГБ Белоруссии обнаружили у протестующих московскую плитку

04.08.20 / России не надо думать, что страны бывшего СССР никуда не уйдут от нее

11.05.22 / Мнение: Письмо: “Застряла в ожидании романтики”

14.07.22 / Грудное вскармливание связано с более высоким IQ у недоношенных детей

07.12.21 / Клара Новикова рассказала о борьбе с раком груди

18.12.21 / Мнение: История экологии в картинках

05.07.22 / Кровавое «дежавю» – NBC о стрельбе на параде в День независимости США

03.12.21 / Притча о каннибалах

01.12.21 / Что лучше не носить зимой 2022: обувь, которая сделает устаревшим любой образ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика