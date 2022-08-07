 

Пушилин рассказал о найденных в Песках боевых приказах ВСУ

07.08.2022, 15:13, Новости дня
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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что побывал на позициях в поселке Пески, в непосредственной близости от разрушенного донецкого аэропорта.

«Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают», – передает РИА «Новости» слова Пушилина.

Он отметил, что Пески брать сложно, потому что украинские войска «вгрызлись в землю» и даже между подвалами домов прорыли тоннели. Впоследствии они бежали, бросив боеприпасы и тела погибших товарищей, добавил глава ДНР.

«В одном из блиндажей – вражеские карты с боевыми приказами на обороте. Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения», – заключил Пушилин.

Ранее в Донецке спрогнозировали сроки полного освобождения республики.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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