СМИ: Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе

Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в результате ударов армии Израиля по сектору Газа погибли 32 человека.

В воскресенье ОАЭ, Франция, Китай, Ирландия и Норвегия попросили о проведении в понедельник закрытого заседании Совета безопасности ООН из-за ситуации вокруг сектора Газа.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва серьезно обеспокоена новым витком вооруженного насилия в зоне палестино-израильского конфликта, призывает проявлять сдержанность, вернуться к режиму прекращения огня.

В пятницу глава минобороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.

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