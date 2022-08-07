 

В Макеевке велосипедист подорвался на противопехотной мине

07.08.2022, 15:13, Новости дня
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Житель Макееевки получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине, сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В Червоногвардейском районе города по улице Фестивальной велосипедист 1979 года рождения наехал на сброшенную украинскими РСЗО запрещенную противопехотную мину «Лепесток», ранен», – передает ТАСС сообщение е штаба.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в республике зарегистрировано уже 30 случаев подрыва гражданских лиц на противопехотных минах ПФМ-1 «Лепесток», которые на жилые кварталы сбрасывают украинские войска. Один из пострадавших позже скончался в больнице.

ПФМ-1 «Лепесток» – противопехотная мина нажимного действия. Подобные взрывные устройства можно устанавливать дистанционным способом, сбрасывая кассетные блоки, которые несут снаряды реактивной артиллерии. Мина особо опасна для гражданских, так как из-за необычной формы ее сложно распознать. Украина в мае 2005 года ратифицировала Оттавскую конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Однако украинские войска в последние дни практически ежедневно сбрасывают на жилые кварталы республики мины «Лепесток».

Ранее в воскресенье в ДНР сообщили, что украинские подразделения выпустили по Макеевке из реактивной системы залпового огня «Ураган» три ракеты, которые сбросили на город противопехотные мины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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