Принт с бабочками и клетчатая мини-юбка: модные ошибки, которые сделают любой образ несолидным и нелепым

Говорят, что первое впечатление самое важное. То, как вы преподносите себя, ваша осанка и походка — все это неотъемлемые части первоначального представления, которое исходит изнутри. Конечно, впечатление на других в неменьшей степени оказывает модный наряд или трендовая сумочка, благодаря этому вы всегда получаете комплименты. Ваш индивидуальный стиль несомненно добавляет вам уверенности.

Но девушки часто в погоне за модой допускают ошибки, которые делают любой образ несолидным и нелепым.

Неверно используете ретро-стиль

Мы все знаем, что мода постоянно возвращается. И хотя тенденции десятилетней давности действительно можно включить в свой гардероб, вот вам совет: никогда не надевайте ретро-вещи, предварительно не придав им современный вид.

Мода – это всегда индивидуальное самовыражение, и если отдавать дань уважения ушедшему десятилетию, что ж, есть модный и немодный способ сделать это.

Носите белые носки с ботинками

Есть ли что-нибудь столь же универсальное, как ботинки? Это идеальная обувь для осенней погоды. Это проверенная и настоящая классика, которая, кажется, никогда не выйдет из моды. Но носить носки белого цвета с ботинками – худшая из всех модных ошибок. Из-за этого вы можете выглядеть очень несерьезно и даже смешно.

Лучше надевайте с ботинками носки темных оттенков, к примеру, черные, серые, синие.

Джинсы с завышенной талией+бесформенный верх

Сейчас модницам полюбились джинсы с завышенной талией, и есть веская причина успеха этого стиля. Он подходит для самых разных типов телосложения, в нем все уместно, и его можно по-разному стилизовать.

Однако вы можете совершить модную ошибку, когда речь заходит о ваших любимых джинсах. Не стоит сочетать их с бесформенным верхом, длина которого опускается значительно ниже талии. Весь смысл таких джинсов состоит в том, чтобы подчеркнуть ваши изгибы, поэтому подбирайте топы соответствующим образом.

Носите белое только летом

Старое правило “белое только летом” вышло из моды. Одежду светлых оттенков можно носить и зимой, и осенью. Такие наряды выглядят очень изысканно и шикарно.

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Носите клетчатую мини-юбку

Нам не хотелось бы вас огорчать, но если вы достаточно взрослые, вам нужно повесить клетчатую плиссированную мини-юбку обратно на вешалку. Она отлично смотрится на девочке, когда ей 15, но если вам за 30, подберите для себя что-то более приемлемое.

Мы не говорим, что обо всех мини-юбках не может быть и речи – просто избегайте сочетания клетчатых, плиссированных деталей и короткой длины одновременно.

Неверно подобранные аксессуары

Аксессуары могут стать завершающими штрихами к превосходно составленным ансамблям. Однако сделайте неправильный выбор, и весь ваш образ может пострадать. Но не думайте, что вам нужно потратить все средства с кредитной карты на брендовый аксессуар только для того, чтобы сохранить стиль. Сейчас в магазинах можно найти актуальные модели по адекватным ценам.

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Носите принт с бабочками

Воспоминания детства очень приятны. И хотя многие из нас хотят сохранить эту невинность как можно дольше, инфантильные вещи, в частности, никогда не должны попадать в ваш гардероб. Принт с бабочками – как и изображения любых животных – имеют тенденцию выглядеть “немного по-детски”. Хотя приятно видеть своего племянника в футболке с динозавром или в рубашке с изображением тигра, вы не должны черпать вдохновение моды у малыша.

Если для вас особенно важно привнести в свой гардероб животный принт, есть способы сделать это гораздо более шикарно. Попробуйте сочетать леопардовое элегантное платье с укороченной кожаной курткой и туфлями на каблуках.

Покупаете вещи только одного размера

Вот вам совет: не покупайте одежду, которая вам не подходит, и точка.

Один и тот же размер может привести к совершенно разным результатам. Это не имеет никакого отношения к вам или вашему телу, а скорее к различию лекал у брендов. Многим женщинам бывает трудно не привязывать чувство собственного достоинства к размеру, который указан на этикетке, но это действительно глупо. Вместо того чтобы снова и снова покупать один и тот же размер и мириться с плохой посадкой, выберите тот, который подходит вам больше всего.

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Графические принты

Если вы любите футболки с графическим рисунком, вы не одиноки. Однако есть несколько правил, которым вы обязательно должны следовать. А именно, никогда не надевайте футболку с кричащим принтом, который окружающие должны как-то интерпретировать.

Такие вещи часто выглядят по-детски. И когда мы используем такие предметы одежды, которые должны говорить за нас, мы, возможно, представляем миру иную, не самую удачную, версию самих себя. Итак, наклейте забавные высказывания на многоразовую бутылку с водой или купите чехол для ноутбука с персонажем из мем-культуры, но не носите их на футболке.

Переделанные футболки

Если вы все еще режете свои старые футболки, чтобы создать “новый” дизайн, вам нужно остановиться. Мы знаем, о чем вы можете подумать: “Что плохого в том, чтобы взять футболку и превратить ее в майку с бахромой или короткий топ?”

И хотя мы согласны с вами в этой логике, скорее всего, ваша новая одежда выдержит в лучшем случае пару стирок. Кроме того, с точки зрения стиля, эта футболка заставит вас выглядеть крайне нелепо и точно несолидно.

Большое количество бантов на одежде

Было время, когда банты на туфлях или на манжетах свитеров были в моде, но это время прошло. Если вы оказались в магазине и приближаетесь к рубашке с диковинными бантами на рукавах, мы умоляем вас повернуть в другую сторону.

В таком наряде вы будете выглядеть как ребенок. Есть жесткое правило: если вам нравятся банты, подумайте о том, чтобы украсить ими прическу. Это придаст вашему образу сдержанный, взрослый вид.