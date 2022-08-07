 

В ЛДПР намерены обсудить угрозы депутата Журавлева убить немецкого журналиста

07.08.2022, 14:20, Новости дня
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Угрозы депутата ЛДПР, первого председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» убить журналиста немецкого телеканала Bild не отражают линию партии, сообщил руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин.

«Эмоциональное заявление депутата Журавлева относительно убийства немецкого журналиста – это его частное мнение, которое не совпадает с позицией руководства ЛДПР. Мы парламентская партия, и один из наших базовых принципов – соблюдение законности. Угрозы убийством, тем более представителей прессы, – точно не наш метод. При этом мы оставляем за скобками методы ведения информационной пропаганды в западной прессе», – приводит его слова Lenta.Ru.

Поведение депутата уже давно вызывает вопросы в партии, сказал Дюпин. На ближайшем собрании фракции после начала осенней сессии нижней палаты российского парламента депутаты обсудят его слова.

Напомним, что во время эфира программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» парламентарий назвал журналиста немецкого телеканала Bild «нациком» и пригрозил ему убийством.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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