Полиция Латвии прекратила охрану зданий закрытых генконсульств России

Полиция Латвии прекращает охрану зданий ранее закрытых генеральных консульств РФ в Даугавпилсе и Лиепае, сообщили СМИ.

«Государственная полиция больше не будет охранять российские генконсульства в Даугавпилсе и Лиепае. Дипломатические работники этих генконсульств были объявлены нежелательными лицами в Латвии», – передает РИА «Новости» сообщение портал LSM.

Напомним, в апреле Москва решила «отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге». МИД РФ объяснил такое решение »принципом взаимности», а также «оказанием властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательством с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

—