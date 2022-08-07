 

FAZ – следы обогащённого урана стали новым камнем преткновения на переговорах с Ираном

07.08.2022, 14:00, Разное
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На переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном в Вене европейские дипломаты заняли жёсткую позицию в отношении Тегерана и призвали «не выдвигать каких-либо нереалистичных требований», пишет Frankfurter Allgemeine. Германия, Франция и Великобритания потребовали разрешить МАГАТЭ провести расследование в отношении следов обогащённого урана, оставленных, вероятно, более 20 лет назад и обнаруженных инспекторами агентства. Иран опасается, что расследование предоставит Западу «рычаг для будущих санкций», и требует гарантий.


AP

На переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном в Вене европейские переговорщики заняли «жёсткую позицию» в отношении Тегерана. «Настоятельно призываем Иран не выдвигать каких-либо нереалистичных требований, выходящих за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий», — сказала евротройка. Представители Германии, Франции и Великобритании указали, что требования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о раскрытии информации, касающейся возможных секретных ядерных испытаний Ирана в прошлом, не подлежат обсуждению, пишет Frankfurter Allgemeine.

Тегеран требует, чтобы МАГАТЭ «перевернуло эту страницу». Речь идёт о следах обогащённого урана, обнаруженных инспекторами МАГАТЭ на трёх иранских объектах, о которых Иран, вопреки своим обязательствам, не сообщил. Следам, вероятно, более двух десятков лет. По мнению МАГАТЭ, объяснения иранского руководства «не заслуживают доверия».

Западные дипломаты отвергают возможность того, что расследование прошлой деятельности будет использоваться МАГАТЭ в качестве «козырной карты» в ходе переговоров по СВПД, поскольку, по их мнению, это серьёзно подорвёт независимость агентства. Иран, однако, предполагает, что требование выдвигается исключительно из политических соображений. Он опасается, что расследование предоставит Западу «рычаг для будущих санкций», и требует гарантий, что этого не произойдёт. Предположительно, информация о наличии следов обогащённого урана поступила от секретных служб, а затем МАГАТЭ провело собственную экспертизу.

В 2015 году в Вене был согласован Совместный всеобъемлющий план действий по сдерживанию иранской ядерной программы. В 2018 году США объявили о выходе из соглашения, а Иран, в свою очередь, приостановил его исполнение. Переговоры о возвращении к СВПД ведутся с апреля 2021 года. Стороны согласовали механизмы отмены американских санкций и восстановления контроля над иранской ядерной программой, однако затем приостановили переговоры на несколько месяцев.

Европейцы призывают не выносить на дальнейшее обсуждение существующий проект — последний вариант, представленный в конце июля Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который координирует переговоры. Евротройка утверждает, что текст документа согласован и не будет повторно обсуждаться. Сообщается, что в настоящее время происходит лишь «техническое обсуждение реакции Ирана на текст». Ирану «предстоит решить», хочет ли он заключить сделку, что всё ещё возможно.

Позиция евротройки противоречит позиции России, которая заявляет о «новом раунде переговоров». Европейские дипломаты не рассматривают нынешний этап переговоров в качестве отдельного раунда. В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что СВПД должен быть «возобновлён исключительно в том виде, в котором его одобрил Совет Безопасности ООН, без каких-либо довесков и изъятий». По словам Лаврова, США пытаются сделать предметом новой договорённости «видоизменённый план». «Американцы выходили из плана, который все остальные и сами американцы в своё время одобряли. И поскольку Вашингтон пытался его разрушить, он должен свою позицию просто отозвать и вернуться к первоначальным договорённостям. В этом сейчас и заключается проблема», — подчеркнул Лавров.

Однако западные дипломаты также согласны с тем, что необходимо вернуться к СВПД без добавления дополнительных тем — об этом не в последнюю очередь свидетельствует заявление евротройки. Однако в настоящий момент речь идёт о возвращении к значениям запасов низкообогащенного урана и к уровню обогащения урана, превышенным Ираном с момента приостановки выполнения обязательств, к пределам, установленным СВПД. Кроме того, необходимо утвердить механизм отмены американских санкций и упразднить ограничения на инспекции МАГАТЭ со стороны Ирана, считает Frankfurter Allgemeine.


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