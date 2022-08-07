Промахнулся маг немножко — не туда нацелил ложки!

Ури Геллер, известный на Западе как сгибатель ложек, предупредил президента России, что будет использовать свою «силу разума», чтобы предотвратить попадание ядерных ракет в любую страну.

75-летний фокусник израильско-британского происхождения выступил с резким предупреждением ни больше, ни меньше как Владимиру Владимировичу Путину. Дескать, он опасается, что российский президент нанесет ядерный удар по западным странам, и пообещал использовать «силу разума», дабы остановить путинское ядерное оружие. При этом первыми в своем списке Геллер указал в качестве потенциальных целей для защиты ядерные базы на западном побережье Шотландии.

Безусловно, мага страшно радует, что защита силы его разума распространяется на «любую другую страну», в которую «деспотичный» российский лидер, возможно, планирует запустить ядерные боеголовки. Тем не менее, он все же попросил помощи у своих подписчиков в Твиттере, призвав присоединиться к нему «миролюбивых людей» и поучаствовать в создании силовых полей разума, которые повернут ядерные боеголовки обратно в сторону России. Не надеясь победить в одиночку, Геллер убеждает своих сторонников: объединенная сила разума «отклонит любые ядерные боеголовки, которые попытается развернуть Путин. Я хочу, чтобы ВСЕ, кто читает это, уделили мне всего несколько секунд, чтобы помочь мне».

Странное заявление было размещено им в сети, где фокусник обрушился на российских чиновников со своим «серьезным предупреждением», пообещав, что их планы и ракеты приведут к неприятным последствиям, понятно, для них! Обращаясь к российскому президенту, Геллер предупредил: «Силы есть намного, намного большие, чем вы можете себе представить, которые, я уверен, вмешаются, чтобы помешать начать вам ядерную войну. Они наблюдают и ждут, и они остановят вас».

А может, ему стоило бы немножко приоткрыть свой третий глаз (или какой он там у него по счету) и заметить, что именно украинская сторона несколько несколько раз уже не гипотетически, а вполне реально обстреливала Запорожскую атомную электростанцию, чем вызвала сбои работы энергоблоков. По недостатку ума и малой образованности эти горе-вояки способны учинить техногенную катастрофу сильнее чернобыльской. Мирный атом может оказаться почище ядерного оружия.

Так что, пора Ури Геллеру срочно хватать ложки, цеплять их к глазам и устремлять всю свою «магию» в противоположном направлении, не забыв включить в «зону приема сигнала» силы Запада, обеспечивающие недоумков современным оружием.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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