Россиян, отказавшихся до конца года оформить «паспорт болельщика», поставят на учёт в психоневрологических диспансерах

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв анонсировал поправки в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части внедрения системы идентификации зрителей. В настоящее время для посещения спортивных соревнований гражданам необходимо оформить «паспорт болельщика» – персонифицированный электронный документ, позволяющий установить личность.

Первые два месяца действия нового закона показали, что россияне не торопятся оформлять Fan ID. В итоге большинство спортивных соревнований проходит при полупустых трибунах. Для исправления ситуации парламентарии сочли необходимым применить меры против граждан, не желающих оформлять заветный документ.

«Как вы знаете, «паспорт болельщика» оформляется бесплатно, поэтому совершенно непонятно желание граждан отказываться от этого документа. По сути, это тот же ОМС или СНИЛС, даже если ты им пользуешься редко, он всё равно может тебе пригодиться. Тут вопрос в другом – в сознательном противодействии власти и закону. Как говорят психиатры, имеет место отклонение от нормы, поэтому таких отказников необходимо поставить на учёт в психдиспансере и внимательно за ними наблюдать», – отметил парламентарий.

Чтобы ускорить процесс оформления «паспортов болельщика», Свищёв предложил организовать подомовой обход граждан, также оформить электронный документ в принудительном порядке можно в медицинских учреждениях и отделениях полиции. Кроме прочего, депутаты оставят возможность для лиц, поставленных на учёт в психоневрологических диспансерах, досрочно прекратить лечение и сняться с учёта после оформления Fan ID.

Рассмотрение изменений в закон включено в программу осенней сессии парламента.

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