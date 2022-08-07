Премьер Тайваня потребовал от Китая прекратить «играть мускулами»

Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе», сообщил премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан, сообщило тайваньское издание United Daily News.

«Китай должен прекратить использовать свою военную мощь для того, чтобы повсюду демонстрировать свои мускулы, подрывая региональный мир», – цитирует главу правительства РИА «Новости».

Су Чжэньчан подчеркнул, что Тайвань «не склонит голову» под давлением.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье продолжила учения у берегов Тайваня, сообщила ранее восточная зона боевого командования НОАК.

Напомним, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.

Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

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