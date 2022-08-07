 

В прокремлевской сети “высмеяли” критику The Times в адрес продажного Amnesty International

07.08.2022, 13:00, Новости дня
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У британской газеты The Times, которая назвала Amnesty International «пропагандистами Путина», появилось объяснение украинским преступлениям, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«У The Times появилось потрясающее объяснение украинским преступлениям описанным в докладе Amnesty International. По версии журнала это не украинские боевики прячутся в мирных жилых кварталах за спинами жителей и русские туда стреляют, а это боевики направляются к мирным, потому что туда бьет российская артиллерия. Видимо «захысныкы» спешат прикрыть мирных собой! Обычно они ловят снаряды руками и выбрасывают их форточки, пока те не взорвались», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что у креативщиков Зеленского совсем иссякла фантазия. «Даже на заказуху в Times чего-то приличного выдумать не смогли. Мельчают, однако», – добавил он.

«Самое честное и объективное издание в мире The Times назвало Amnesty International «пропагандистами Путина». Это чудесно, черт возьми», – написали в Telegram-канале Голос Мордора.

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий также прокомментировал критику The Times в адрес Amnesty International. Он напомнил, что, по мнению The Times, юридические обязательства согласно Женевской конвенции не предусматривают обвинения и очернение жертв агрессии. Украинские же защитники базируются в гражданских районах, потому что российские оккупанты атакуют именно их, отметило издание.

«Это просто потрясающе. И вполне объясняет, почему любая попытка рассказать о нацистах или коррупции властей Украины – это нарушение Женевской Конвенции», – написал он в своем Telegram.

Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны, – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России». Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International.

Позже британская газета The Times назвала международную правозащитную организацию Amnesty International «пропагандистами Путина».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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