 

Наталия Медведева поделилась впечатлениями после третьих родов

07.08.2022, 12:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наталия Медведева пояснила фолловерам в соцсети о своем состоянии после третьих родов. На странице микроблога она поделилась впечатлениями от материнства, показав свое фото с макияжем и без него.
Наталья Медведева начала свою карьеру с участия в КВН, выступая в составе экстравагантной команды «Фёдор Двинятин». Далее талантливая артистка перешла в шоу Comedy Woman на канале ТНТ, что добавило ей популярности. Кроме того, 37-летняя селебрити работает не только в юмористическом жанре, но и ведет различные мероприятия, шоу, а также поет. В этом году исполнилось уже 10 лет ее браку с Александром Коптелем, капитане команды КВН «СТЭПиКО». У пары двое сыновей, шестилетний Илья, трехлетний Тимофей, а в июле Медведева стала мамой в третий раз. Следует отметить, что звезда не спешит раскрывать подробности своей личной жизни.

Однако сейчас она решилась опубликовать снимок, на котором показала, чего ей стоит материнство. Фото-коллаж объединяет кадры, на которых она изображена с макияжем и без него. Публикацию девушка подписала, как «Ожидания и реальность» от статуса мамы. Этим постом селебрити призвала не верить снимкам с тюнингом или обильно нанесенным макияжем. Все молодые мамочки, уверена звезда, выглядят одинаково «измученными» от недосыпаний и прочих хлопот.

Кроме того, Медведева обратила внимание на то, что и само эмоциональное состояние у рожениц нестабильное. Особенно, если это уже не первый малыш в семье, как в случае с самой юмористкой. Подписчиков покорило фото селебрити, на которых она не стала скрывать отеки на лице и усталость. Такая же ситуация, заверяет бывшая участница КВН, и с ребенком, это только в гламурных пабликах или журналах малыши выглядят, как куколки. Однако в реальности рождение младенца – это постоянный плач, пеленки и другие сложности. Также и мамы не становятся некими феями с книгой и бокалом вина.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09.20 / История снимка с безголовым призраком у дилижанса

06.07.22 / Столичный рынок пополнили 6 новостроек

09.02.22 / Вирусолог спрогнозировал спад заболеваемости ковидом в России к концу февраля

03.11.20 / Катастрофа на озере Пенер

09.12.21 / Трендовые тенденции зимы 2022-го на примере модных блогеров: что включить в свой гардероб женщинам за 50

09.03.22 / Запасов жизненно необходимых лекарств в России хватит на срок до года

15.05.22 / Россиянам, лишившимся элитной недвижимости на Западе, возместят её стоимость из федерального бюджета

08.06.22 / Мнение: Загогулина топонимики Москвы

25.11.21 / Мнение: О вреде “Дюны”, “Основания”, инфантилизме разума и эстетическом мазохизме

06.06.22 / Лосиха атакует съевшего ее дитя медведя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика