Наталия Медведева поделилась впечатлениями после третьих родов

Наталия Медведева пояснила фолловерам в соцсети о своем состоянии после третьих родов. На странице микроблога она поделилась впечатлениями от материнства, показав свое фото с макияжем и без него.

Наталья Медведева начала свою карьеру с участия в КВН, выступая в составе экстравагантной команды «Фёдор Двинятин». Далее талантливая артистка перешла в шоу Comedy Woman на канале ТНТ, что добавило ей популярности. Кроме того, 37-летняя селебрити работает не только в юмористическом жанре, но и ведет различные мероприятия, шоу, а также поет. В этом году исполнилось уже 10 лет ее браку с Александром Коптелем, капитане команды КВН «СТЭПиКО». У пары двое сыновей, шестилетний Илья, трехлетний Тимофей, а в июле Медведева стала мамой в третий раз. Следует отметить, что звезда не спешит раскрывать подробности своей личной жизни.

Однако сейчас она решилась опубликовать снимок, на котором показала, чего ей стоит материнство. Фото-коллаж объединяет кадры, на которых она изображена с макияжем и без него. Публикацию девушка подписала, как «Ожидания и реальность» от статуса мамы. Этим постом селебрити призвала не верить снимкам с тюнингом или обильно нанесенным макияжем. Все молодые мамочки, уверена звезда, выглядят одинаково «измученными» от недосыпаний и прочих хлопот.

Кроме того, Медведева обратила внимание на то, что и само эмоциональное состояние у рожениц нестабильное. Особенно, если это уже не первый малыш в семье, как в случае с самой юмористкой. Подписчиков покорило фото селебрити, на которых она не стала скрывать отеки на лице и усталость. Такая же ситуация, заверяет бывшая участница КВН, и с ребенком, это только в гламурных пабликах или журналах малыши выглядят, как куколки. Однако в реальности рождение младенца – это постоянный плач, пеленки и другие сложности. Также и мамы не становятся некими феями с книгой и бокалом вина.