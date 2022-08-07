Мнение: Что армия России вернула жителям Донбасса?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Замепред Совбеза России Дмитрий Медведев врезал президенту Украины Владимиру Зеленскому на его предложение Раде об утверждении решения о конфискации российского имущества.
Мол, Украина отнимает у России «на бумаге, а мы на земле». Мол, Вооруженные силы России успешно занимаются конфискацией «преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса».
отсюда
Мне вот интересно, а что конкретно армия России уже вернула жителям Донбасса? Какие конкретно предприятия принадлежали украинским олигархам, а сейчас стали народными, принадлежащими всем жителям самопровозглашенных республик?
Ну и к слову. А деньги, выделенные из бюджета России на восстановление Донбасса, по логике Дмитрия Медведев, – это тоже возвращение? Даже если деньги не дошли до Донбасса? Как вот в этой истории, о которой я недавно рассказал:
Или это другое? Эта история – не про возвращение?
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет