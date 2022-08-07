Мнение: Что армия России вернула жителям Донбасса?

Замепред Совбеза России Дмитрий Медведев врезал президенту Украины Владимиру Зеленскому на его предложение Раде об утверждении решения о конфискации российского имущества.

Мол, Украина отнимает у России «на бумаге, а мы на земле». Мол, Вооруженные силы России успешно занимаются конфискацией «преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса».



отсюда

Мне вот интересно, а что конкретно армия России уже вернула жителям Донбасса? Какие конкретно предприятия принадлежали украинским олигархам, а сейчас стали народными, принадлежащими всем жителям самопровозглашенных республик?

Ну и к слову. А деньги, выделенные из бюджета России на восстановление Донбасса, по логике Дмитрия Медведев, – это тоже возвращение? Даже если деньги не дошли до Донбасса? Как вот в этой истории, о которой я недавно рассказал:

Или это другое? Эта история – не про возвращение?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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