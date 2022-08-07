 

Мнение: Что армия России вернула жителям Донбасса?

07.08.2022, 11:53, Разное
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Замепред Совбеза России Дмитрий Медведев врезал президенту Украины Владимиру Зеленскому на его предложение Раде об утверждении решения о конфискации российского имущества.

Мол, Украина отнимает у России «на бумаге, а мы на земле». Мол, Вооруженные силы России успешно занимаются конфискацией «преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса».


отсюда

Мне вот интересно, а что конкретно армия России уже вернула жителям Донбасса? Какие конкретно предприятия принадлежали украинским олигархам, а сейчас стали народными, принадлежащими всем жителям самопровозглашенных республик?

Ну и к слову. А деньги, выделенные из бюджета России на восстановление Донбасса, по логике Дмитрия Медведев, – это тоже возвращение? Даже если деньги не дошли до Донбасса? Как вот в этой истории, о которой я недавно рассказал:

Или это другое? Эта история –  не про возвращение?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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