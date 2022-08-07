Мнение: Как Запад планирует разграбление Украины

Как Запад планирует разграбление Украины

В то время как Соединенные Штаты и Европа наводняют Украину оружием на десятки миллиардов долларов, используя ее в качестве антироссийского посредника и подливая масла в огонь жестокой войны, которая разрушает страну, они также строят планы по существу разграбления ее послевоенной экономики.

Представители западных правительств и корпораций встретились в Швейцарии в июле этого года, чтобы спланировать серию жестких неолиберальных мер политики, которые будут навязаны послевоенной Украине, призывая сократить трудовое законодательство, “открыть рынки”, снизить тарифы, дерегулировать промышленность и “продать государственные предприятия частным инвесторам”.

Украина дестабилизирована насилием с 2014 года, когда государственный переворот, организованный США, сверг демократически избранное правительство, вызвав гражданскую войну. Этот конфликт затянулся до 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в страну, перерастая в новую, еще более смертоносную фазу войны.

Соединенные Штаты и Европейский союз стремились стереть историю спонсируемой иностранцами гражданской войны в Украине с 2014 по начало 2022 года, действуя так, как будто конфликт начался 24 февраля. Но Вашингтон отправил большое количество оружия на Украину и обеспечил обширную военную подготовку и поддержку в течение нескольких лет, прежде чем Россия вторглась.

Между тем, начиная с 2017 года, представители западных правительств и корпораций тайно проводили ежегодные конференции, на которых обсуждали способы получения прибыли от гражданской войны, которую они разжигали в Украине. На этих встречах западные политические и деловые лидеры изложили ряд агрессивных реформ правого толка, которые они надеялись навязать Украине, включая широкомасштабную приватизацию государственных предприятий и дерегулирование экономики.

4 и 5 июля 2022 года высшие должностные лица из США, ЕС, Великобритании, Японии и Южной Кореи встретились в Швейцарии на так называемой “Конференции по восстановлению Украины”. Там они планировали послевоенное восстановление Украины и демонстративно объявляли об обязательствах по оказанию помощи – при этом пускали слюни из-за множества потенциальных контрактов.

Новые кандидаты в НАТО Финляндия и Швеция обязались обеспечить восстановление Луганска, примерно через 48 часов после того, как Россия и сепаратистские силы объявили, что регион полностью перешел под их контроль.

Но конференция по восстановлению Украины не была новой. Он был переименован, чтобы сэкономить на новой аббревиатуре. В предыдущие пять лет группа и ее ежегодные собрания вместо этого назывались “Конференция по реформированию Украины” (URC).

Повестка дня URC была явно сосредоточена на навязывании политических изменений в стране, а именно: “укрепление рыночной экономики“, “децентрализация, приватизация, реформа государственных предприятий, земельная реформа, реформа государственного управления” и “Евроатлантическая интеграция”.

До 2022 года это собрание не имело ничего общего с помощью – и во многом связано с экономикой.

В документах Конференции по реформированию Украины 2018 года подчеркивалась важность приватизации большей части оставшегося государственного сектора Украины, заявляя, что “конечной целью реформы является продажа государственных предприятий частным инвесторам”, наряду с призывами к большей “приватизации, дерегулированию, энергетической реформе, налоговой и таможенной реформе”.

В докладе говорится, что, сетуя на то, что “правительство является крупнейшим держателем активов в Украине”, “Реформы в приватизации и государственных предприятиях ждали давно, поскольку этот сектор украинской экономики практически не изменился с 1991 года”.

Конференция по реформированию Украины назвала одним из своих “достижений” принятие в январе 2018 года закона под названием “О приватизации государственного и муниципального имущества”, который, по ее словам, “упрощает процедуру приватизации”.

В то время как URC с энтузиазмом продвигал эти неолиберальные реформы, он признал, что они были очень непопулярны среди реальных украинцев. Опрос показал, что только 12,4% поддержали приватизацию государственных предприятий (госпредприятий), тогда как 49,9% выступили против. (Еще 12% были безразличны, тогда как 25,7% затруднились с ответом.)

Экономическая либерализация в Украине после февральского вторжения России была еще более мрачной.

В марте 2022 года украинский парламент принял чрезвычайный закон, позволяющий работодателям приостанавливать действие коллективных договоров. Затем в мае он принял постоянный пакет реформ, фактически освобождающий подавляющее большинство украинских рабочих (на предприятиях с численностью менее 200 человек) от украинского трудового законодательства.

В то время как непосредственными бенефициарами этих изменений станут украинские работодатели, западные правительства годами лоббировали либерализацию трудового законодательства Украины. Документы, просочившиеся в 2021 году, показали, что британское правительство обучало украинских чиновников тому, как убедить непокорную общественность отказаться от прав трудящихся и проводить антипрофсоюзную политику. В учебных материалах жаловались, что общественное мнение по отношению к предлагаемым реформам было в подавляющем большинстве негативным, но предлагали стратегии обмена сообщениями, чтобы ввести украинцев в заблуждение и заставить их поддержать.

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На двухдневной встрече участники согласились с тем, что Украине в конечном итоге должно быть предоставлено членство в Европейском союзе. Страна уже получила статус кандидата в ЕС всего за две недели до этого, на июньском саммите в Брюсселе. По завершении встречи все присутствующие правительства и учреждения одобрили совместное заявление под названием Луганская декларация. Эта декларация была дополнена “Национальным планом восстановления”, который, в свою очередь, был подготовлен “Национальным советом по восстановлению”, созданным украинским правительством.

Этот план предусматривал ряд неолиберальных реформ, в том числе “приватизацию некритических предприятий” и “завершение корпоратизации государственных предприятий” (государственных предприятий) – в качестве примера приводится продажа украинской государственной атомной энергетической компании Энергоатом. Чтобы “привлечь частный капитал в банковскую систему”, предложение также предусматривало “приватизацию SOBs” (государственных банков).

Стремясь увеличить “частные инвестиции и стимулировать общенациональное предпринимательство”, Национальный план восстановления призвал к существенному “дерегулированию” и предложил создание “проектов-катализаторов" для разблокирования частных инвестиций в приоритетные сектора”.

В явном призыве к сокращению мер защиты труда документ атаковал оставшиеся в Украине законы в поддержку трудящихся, некоторые из которых являются пережитком советской эпохи.

Национальный план восстановления жаловался на “устаревшее трудовое законодательство, ведущее к сложному процессу найма и увольнения, регулированию сверхурочной работы и т. Д.” В качестве примера этого предполагаемого “устаревшего трудового законодательства”, поддерживаемый Западом план сетовал, что работникам в Украине с годичным стажем предоставляется девятинедельное “уведомление по сокращению штатов” по сравнению с всего лишь четырьмя неделями в Польше и Южной Корее.

В том же духе Национальный план восстановления призвал Украину снизить налоги на корпорации и богатых капиталистов.

The blueprint пожаловался, что 40% ВВП Украины поступает от налоговых поступлений, назвав это “довольно высоким налоговым бременем” по сравнению с его образцовым примером Южной Кореи. Таким образом, он призвал “преобразовать налоговую службу” и “пересмотреть потенциал снижения доли налоговых поступлений в ВВП”.

Короче говоря, экономическое предложение Конференции по восстановлению Украины было немногим больше, чем переупакованный Вашингтонский консенсус: типичная программа правых, которая включает в себя проведение массовой приватизации, дерегулирование промышленности, ослабление защиты труда, снижение налогов для богатых и возложение бремени на украинских рабочих.

В 1990-х годах, после свержения Советского Союза, Соединенные Штаты навязали России и другим бывшим республикам, входящим в их состав, то, что они назвали капиталистической “шоковой терапией”. Исследование ЮНИСЕФ 2001 года показало, что эти жесткие неолиберальные реформы в России привели к 3,2 миллионам лишних смертей и ввергли 18 миллионов детей в нищету, вызвав безудержное недоедание и кризис общественного здравоохранения. Вашингтон и Брюссель, похоже, намерены вернуться к той же самой неолиберальной шоковой терапии в своих планах для послевоенной Украины.

В дополнение к своей июльской встрече 2022 года в Швейцарии Конференция по восстановлению Украины опубликовала “стратегический брифинг”, составленный правой украинской организацией под названием "Центр экономического восстановления". Центр экономического восстановления описывает себя как “платформу, которая объединяет экспертов, аналитические центры, бизнес, общественность и правительственных чиновников для развития экономики страны”. На своем веб-сайте он перечисляет многие украинские корпорации в качестве своих партнеров и спонсоров, давая понять, что он действует как лобби от их имени, как торговая палата.

Отчет, который это корпоративное лобби подготовило для Конференции по восстановлению Украины, был даже более откровенным, чем Национальный план восстановления, в его пропаганде агрессивных неолиберальных экономических реформ.

Используя правый либертарианский язык “экономической свободы”, документ призывает “уменьшить размер правительства” и “открыть рынки”.

Его предложение звучит как неолиберальный шаблон: “уменьшить регулятивную нагрузку на бизнес” путем “сокращения размера правительства (налоговое администрирование, приватизация; цифровизация государственных услуг), повышения эффективности регулирования (дерегулирование) и открытия рынков (либерализация рынков капитала; свобода инвестиций)”.

Во имя “интеграции в ЕС и доступа к рынкам” он также предложил “снять тарифы и нетарифные нетехнические барьеры для всех украинских товаров”, одновременно призывая “содействовать привлечению прямых иностранных инвестиций для привлечения крупнейших международных компаний в Украину” с “особыми нвестиционные стимулы” для иностранных корпораций. По сути, это был призыв к Украине уступить свой экономический суверенитет западному капиталу.

Как в Национальном плане восстановления, так и в стратегическом брифинге также подчеркивалась необходимость решительных усилий по борьбе с коррупцией в Украине. Ни в одном документе не признается тот факт, что поддерживаемый Западом лидер Киева Владимир Зеленский, который выступал на конференции по восстановлению Украины, как известно, имеет большие суммы богатства, спрятанные в сети офшорных счетов.

Зеленский был назван в документах Pandora, утечке подозрительных офшорных компаний, и он связан с роскошной недвижимостью в Лондоне.

В дополнение к Национальному плану восстановления и стратегическому брифингу на конференции по восстановлению Украины в июле 2022 года был представлен доклад, подготовленный компанией Economist Impact, корпоративной консалтинговой фирмой, входящей в Economist Group.

Этот третий документ под названием “Отслеживание реформ в Украине” финансировался правительством Швейцарии с заявленной “целью стимулирования и поддержки обсуждения этого вопроса на Конференции по восстановлению Украины в 2022 году”.

The Ukraine Reform Tracker проанализировал неолиберальную политику, уже введенную в Украине после поддерживаемого США переворота 2014 года, и призвал к еще более агрессивным неолиберальным реформам, которые будут проведены после окончания войны. Из трех докладов, представленных на конференции, это был, пожалуй, самый громкий призыв к Украине принять неолиберальную шоковую терапию после войны – тактику, которую часто называют капитализмом катастроф.

Цитируя Economist Intelligence Unit (EIU), в документе настаивается на том, что у Украины есть “проблемы в дерегулировании и конкуренции, которые все еще нуждаются в решении, такие как продолжающееся вмешательство государства”, изображая вмешательство государства в экономику как нечто изначально плохое.

В этом ключе украинский трекер реформ настаивал на “увеличении прямых иностранных инвестиций” международных корпораций, а не на инвестировании ресурсов в социальные программы для украинского народа. В докладе подчеркивается важность развития финансового сектора и содержится призыв к ”устранению чрезмерного регулирования" и тарифов. “Дерегулирование и упрощение налогообложения были еще более углублены”, – одобрительно написал он, добавив: “Шаги по дерегулированию и упрощению налоговой системы являются примерами мер, которые не только выдержали удар войны, но и были ускорены ею”

The Ukraine Reform Tracker похвалил центральный банк за “успешную либерализацию валюты, плавающий обменный курс”. Хотя в докладе отмечается, что некоторые из этих мер были отменены из-за российского вторжения, в докладе содержится призыв к “скорейшей возможной ликвидации валютного контроля”, чтобы “восстановить конкурентоспособность в финансовом секторе”. В докладе, однако, жаловались, что эти неолиберальные реформы не осуществляются достаточно быстро, написав: “Приватизация, которая и так продвигалась медленно до войны, остановилась, а законопроект, направленный на упрощение процесса, отклонен” Верховной Радой, парламентом Украины.

Он призвал к дальнейшей “либерализации сельского хозяйства”, чтобы “привлечь иностранные инвестиции и стимулировать отечественное предпринимательство”, а также к “упрощению процедур”, чтобы “облегчить малым и средним предприятиям” “расширение путем покупки и инвестирования в государственные активы”, тем самым “облегчая иностранным инвесторам выход на рынок после конфликта ”. “Дальнейшее продолжение приватизации крупных и убыточных государственных предприятий” “позволит большему количеству украинских предпринимателей выйти на рынок и процветать там в послевоенном контексте”, – говорится в докладе.

В исследовании Economist Impact подчеркивается важность того, чтобы Украина сократила торговлю с Россией и вместо этого интегрировала свою экономику с Европой. “Торговые реформы Украины сосредоточены на усилиях по диверсификации ее торговых операций и усилению ее интеграции в рынок ЕС”, – говорится в сообщении.

В спонсируемом западным правительством докладе хвасталось значительным сокращением экономических связей Киева с его восточным соседом, отмечая: “Россия была основным торговым партнером Украины в 2014 году, захватив 18,2% ее экспорта и обеспечив 22% ее импорта. Однако с тех пор доля России в экспорте и импорте Украины последовательно снижалась, достигнув 4,9% и 8,4% в 2021 году соответственно ”.

“Украина добилась особого прогресса в диверсификации своего торгового портфеля в ЕС, увеличив объемы торговли со странами-членами на 46,2% с 2015 по 2019 год”, – добавила она. В докладе добавлено, что “важно”, чтобы Украина провела другие реформы, такие как модификация своих железных дорог путем “приведения ширины колеи в соответствие со стандартами ЕС”.

The Ukraine Reform Tracker представил войну как возможность навязать еще более катастрофическую капиталистическую политику.

“Послевоенный момент может предоставить возможность завершить сложную земельную реформу, предоставив право на покупку сельскохозяйственных земель юридическим лицам, в том числе иностранным”, – говорится в отчете.

“Открытие пути для притока международного капитала в украинское сельское хозяйство, вероятно, повысит производительность во всем секторе, повысив его конкурентоспособность на рынке ЕС”, – добавил он.

В документе предлагались новые способы эксплуатации украинской рабочей силы в конкретных отраслях, “особенно в фармацевтическом и электротехническом производстве, производстве пластмасс и резины, мебели, текстиля, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции”.

“Как только война закончится, правительству также необходимо будет рассмотреть вопрос о существенном снижении доли государственных банков с приватизацией Приватбанка, крупнейшего кредитора страны, и Ощадбанка, крупного получателя пенсий и социальных выплат”, – настаивал он.

Украинский трекер реформ пришел к оптимистичному выводу, заявив, что “послевоенный момент станет возможностью для Украины”, и “вероятно, будет значительное давление, чтобы продолжить и ускорить реализацию программы реформ. Продолжение бизнес-реформ может позволить Украине продолжить дерегулирование [и] приватизировать убыточные госпредприятия ”.

Хотя эти три документа, опубликованные Конференцией по реформированию Украины 2022 года (URC), были громкими призывами к навязыванию правой экономической политики, они сопровождались поверхностными призывами к риторике социальной справедливости.

URC опубликовал набор из семи “Принципов Лугано”, которые он определил как ключи к справедливому, равноправному послевоенному восстановлению:

партнерство

фокус на реформах

прозрачность, подотчетность и верховенство закона

демократическое участие

участие многих заинтересованных сторон

гендерное равенство и инклюзивность

(экологическая) устойчивость

Эти принципы демонстрируют, как ястребы в Вашингтоне и Брюсселе все чаще используют идеи о “взаимосвязанности” для продвижения своей воинственной внешней политики.

В своем докладе “ Пробужденный империум: грядущее слияние социальной справедливости и неоконсерватизма” бывший сотрудник Госдепартамента США Кристофер Мотт обсудил растущее использование леволиберальных тезисов о социальной справедливости для легитимации и усиления западного империализма. Мотт отметил, что “тенденция либеральных атлантистов продвигать морализм и социальную инженерию во всем мире имеет огромный потенциал для создания негативной реакции”.

Поддерживаемые Западом либералы в постсоциалистической Европе потратили три десятилетия на создание ложной дихотомии между либо либерализирующим культурным проектом, который может быть реализован только при трансатлантической гегемонии под руководством США и неолиберальных экономических реформ, либо чисто вымышленным социалистическим прошлым, политическое наследие которого каким-то образом отражается в правых антикоммунистических националистических партих, которые пытаются свести на нет успехи, достигнутые женщинами при социализме.

Несмотря на очевидную абсурдность, этот нарратив завоевал приверженцев среди молодых либеральных интеллектуалов, особенно в Центральной и Восточной Европе, которые мало или совсем не помнят социалистический период и сталкиваются со все более отчаянными перспективами карьерного роста за пределами поддерживаемого Западом идеологического аппарата.

С другой стороны, правые националисты, такие как венгерский Виктор Орбан, позиционируют себя как единственные защитники культурного суверенитета своих стран от враждебных чужаков, в то же время отказываясь порвать с неолиберальной капиталистической ортодоксией. В свою очередь, местные активисты, борющиеся за законные причины социальной справедливости, оказываются изображены как агенты, продвигающие планы иностранных держав.

В лучшем случае, в мирное время, это подрывает их работу и препятствует прогрессу в их интересах. В такой стране, как Украина, где западные правительства поддерживали крайне правые, неофашистские группы и восемь лет тянули гражданскую войну, это опасно для жизни.

9 мая 2022 года Конгресс США принял Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине, значительно расширив полномочия Вашингтона по предоставлению военной помощи Украине. помощь Украине. Условия ленд-лиза возникли во время Второй мировой войны и использовались правительством США для оказания военной помощи странам, сражающимся с нацистской Германией, включая Великобританию и Советский Союз, без официального вступления в войну.

В соответствии с этими рамками США предоставляют военную технику в качестве кредита; если оборудование не будет или не может быть возвращено, правительства стран-получателей будут вынуждены возместить полную стоимость. Администрация Джо Байдена объяснила свое использование ленд-лиза необходимостью быстро провести законопроект через Конгресс, пока не закончилось другое финансирование.

В то время как многие североамериканцы протестовали против того, что они считали бессмысленной раздачей десятков миллиардов долларов налогоплательщиков иностранной стране, условия ленд-лиза – это кредиты, а не гранты. Великобритания, один из ближайших союзников Соединенных Штатов, только в 2006 году закончила погашать свой 60-летний долг по ленд-лизу. Россия выполнила свои бывшие советские обязательства в том же году.

Учитывая этот исторический прецедент, Украина, вероятно, будет обременена долгами, которые она не сможет легко погасить – долгами, переданными коррумпированным прозападным элитам под давлением военного времени. Это означает, что финансовые институты США получат дополнительное обеспечение для навязывания Украине неолиберальной политики структурной перестройки, подчиняющей ее экономику на долгие годы. Вашингтон и его союзники имеют долгую историю инструментализации долга, чтобы заставить страны согласиться на непопулярные изменения в прозападной политике, а трудности с выплатой часто вынуждают страны соглашаться на еще больший долг, что приводит к циклам долговой ловушки, из которых чрезвычайно трудно выбраться.

На самом деле Международный валютный фонд, и в частности отказ демократически избранного президента Украины Виктора Януковича принять требования МВФ о сокращении зарплат, сокращении социальных расходов и прекращении субсидий на газ для интеграции с ЕС, заставил его вместо этого обратиться к России за альтернативным экономическим соглашением,тем самым подготавливая почву для поддерживаемых Западом “протестов Евромайдана” и, в конечном итоге, государственного переворота 2014 года.

Между тем, в нынешней войне Москва и поддерживаемые Россией боевики-сепаратисты оккупируют и могут аннексировать исторически наиболее промышленно развитые регионы Украины, расположенные на востоке. В то же время большая часть того, что осталось от довоенной промышленной базы страны, была физически уничтожена войной. И в этих же регионах сосредоточена большая часть энергетических ресурсов Украины, в частности угля.

Миллионы украинцев уже эмигрировали и вряд ли вернутся, особенно если они смогут получить рабочие визы в ЕС. Молодые и образованные люди с техническими навыками имеют наименьшую вероятность остаться. Ситуация становится еще более мрачной, если учесть, что задолго до февральского вторжения России Украина уже была самой бедной страной в Европе.

В то время как советская Украина процветала как центр тяжелой промышленности СССР и источник большей части советского политического руководства, постсоветская Украина была игровой площадкой для соперничающих элит, поддерживаемых Западом или Россией.

Постсоветская Украина была опустошена постоянными экономическими кризисами и безудержной и систематической коррупцией. У нее неизменно были меньшие доходы и более низкий уровень жизни даже по сравнению с соседними постсоциалистическими странами, включая Россию.

Украина не смогла восстановить размер экономики, который был у нее в 1990 году, когда она все еще была частью Советского Союза. И если смотреть дальше необработанных данных по ВВП, качество жизни многих украинских рабочих и их доступ к социальным услугам значительно снизились.

Имея ограниченные финансовые средства для обеспечения основных государственных функций, а тем более для погашения внешних долгов, послевоенная Украина может быть вынуждена пойти на унизительные и опасные уступки в других сферах – служить, скажем, испытательным полигоном в израильском стиле для испытаний оружия или принимать у себя грязные производства или предоставление западным компаниям условий без регулирования в стиле Чили для уклонения от уплаты налогов и преступной деятельности – и все это при уничтожении того немногого, что осталось от внутреннего государства всеобщего благосостояния и защиты труда.

Однако вместо того, чтобы выступать за дипломатическое решение войны, которое могло бы помочь украинскому правительству и народу сконцентрировать свои ресурсы на восстановлении экономики, западные правительства категорически выступают против предлагаемых мирных переговоров, настаивая, по словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Джозепа Борреля, “эта война будет выиграна на поле боя”.

Вашингтон и Брюссель жертвуют Украиной ради своих геополитических интересов. И их конференция по восстановлению Украины показывает, что они ожидают сохранения экономической выгоды даже после окончания войны.

(с) Джейк Каллио и Бен Нортон

https://multipolarista.com/2022/07/28/west-neoliberal-recovery-conference/ – оригинал на английском

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