Повлияла – Личное мнение

Ладно, с утра — о позитивненьком. У Сергея Шнурова появился четвёртый ребёнок.



Фото: Соцсети

Роды прошли в Швейцарии, куда Шнуров с женой улетели с недельку назад. Для Ольги Абрамовой это второй ребёнок от мужа.

Что тут сказать? Мне нравится, когда люди, которые мне не нравятся, становятся лучше.

Всё-таки от жены зависит и поведение мужа. С Мотькой Шнуров побухивал, бегал по сцене голышом, ругался матом.

С Ольгой же — остепенился. Носит пиджак, критикует ЖКХ в Петербурге, рожает детей в Швейцарии. Мог бы, конечно, и в Москве родить, но да не суть.

Объективно, Шнуров стал вести себя лучше. Не дружит с бывшей компашкой во главе с Собчак, дистанцировался от прошлого.

Заметьте, говорю я сейчас о взрослом и сформировавшемся человеке. О почти пятидесятилетнем мужике. Кто-то скажет, что такие изменения в зрелом возрасте невозможны, однако все мы видим, что это произошло.

Бывшие друзья, конечно, бесятся. Все они тоже видят позитивные сдвиги в человеке и им завидно. Он вырвался, а они всё так же живут. И Шнуров успешно противостоит негативному давлению на него.

К чему это я? Ах да: всё-таки влияние жены способно изменить мужчину.

Тот же человек с одной бабой за компанию будет спиваться, а с другой — проявит положительные черты характера. Начнёт работать и зарабатывать, перестанет спускать деньги на ветер и позаботится о родах.

Что тут скажешь? Молодец Ольга. Кто бы мог ожидать такого от молодой ещё женщины.

А вы, зайки, мотайте на ус — от вас во многом зависит, какой у вас муж.

Как сами оцениваете своё влияние на мужчину — больше положительного или отрицательного? Как меняется он благодаря вам?

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