Мнения: Как Зеленский пытается предотвратить сдачу украинцев в плен

Находящийся в плену в ДНР украинский майор Сергей Волынский (более известный, как Волына) высказал мнение, что ракетный удар, нанесенный по колонии в Еленовке, вызовет страх у солдат ВСУ, собирающихся сдаться в плен. Возможно, в этом и была главная цель украинских военных и их американских кураторов, принимавших решение нанести удар по колонии.

Находящийся в плену в ДНР украинский майор Сергей Волынский (более известный, как Волына) высказал мнение, что ракетный удар, нанесенный по колонии в Еленовке, вызовет страх у солдат ВСУ, собирающихся сдаться в плен. Возможно, в этом и была главная цель украинских военных и их американских кураторов, принимавших решение нанести удар по колонии.

Поступок украинских солдат и боевиков нацистских подразделений, которые сдались в плен на комбинате Ильича и на «Азовстали» в Мариуполе, сильно ударил по информационному хрустальному замку, выстроенному командой Владимира Зеленского. Одним из главных постулатов украинской пропаганды до падения Мариуполя был тезис о несгибаемости и непобедимости украинских воинов. Мариуполь даже называли «украинским Верденом». Преждевременно, как оказалось. Столица Приазовья была освобождена. А украинские герои «Азовстали», раскрученные укропропагандой, попали в плен. Яркий пример – упомянутый выше Волына, он был одним из самых раскрученных персонажей, а теперь общается с российскими журналистами. К сожалению, события вокруг «Азовстали» не привели к крушению хрустального замка. Но то, что трещины в информационном строении появились именно после Мариуполя, бесспорно. И чем больше городов будет освобождено, чем больше украинских солдат сдадутся в плен, тем больше трещин появится в хрустальном замке.

А количество пленных украинцев с каждым днем продолжает увеличиваться. 2 августа стало известно о первых пленных всушниках в поселке Пески. Примечательно, что вечером этого же дня Владимир Зеленский сделал заявление, в котором сказал, что украинская армия не может переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. По мнению президента, там просто ад. Такими заявлениями он пытается подготовить украинцев к потере этих населенных пунктов. Однако есть и еще одна задача – объяснить, почему украинские солдаты сдаются в плен. В ходе освобождения, вероятнее всего, возникнут новые котлы. Отсюда и оценочное суждения Зеленского об аде. А кроме Авдеевки, вскоре предвидится освобождение Соледара и Артемовска, и там тоже будут пленные. И снова Зеленскому и его вельможам придется объяснять, как так случилось.

В свете этого команда Зеленского и ее западные кураторы жизненно заинтересованы в том, чтобы как можно меньше украинских солдат сдавалось в плен. Как это сделать? Запугать. Почему люди чаще всего принимают решение капитулировать? Чтобы сохранить жизнь и здоровье. При этом они должны быть уверены, что в плену их не убьют, не покалечат, не будут над ними издеваться. И, как показала практика, пленным украинцам и даже самым отпетым нацистам Россия и ЛДНР все это обеспечивают. Во время битвы за Мариуполь их кормили, даже когда у наших солдат были проблемы с продовольствием. Именно отношение к беззащитному и зависимому определяет человечность. А команде Зеленского нужно сделать так, чтобы украинские солдаты боялись сдаваться в плен. Для этого украинские пропагандисты распространили видео с оскоплением российскими солдатами украинского боевика-педофила. Однако кастрация на записи выглядела столь неправдоподобно, что не вызывает сомнений – это фейк, запущенный с одной целью запугать всушников. Но таких вбросов оказалось недостаточно, и поэтому был нанесен ракетный удар по колонии в Еленовке. Офис президента Украины таким образом передал украинским солдатам посыл: мы убьем вас даже в плену. И западные покровители майданного режима поддерживают их в этом.

Кстати, о западных хозяевах Украины. Сенатор США Линдси Грэм заявил: «Мне нравится путь, по которому мы идем. Пока мы помогаем Украине оружием, в котором она нуждается, и экономической поддержкой, она будет бороться до последнего человека». То есть он открытым текстом сказал, о чем думает американская политическая элита. Американцам плевать, сколько погибнет украинцев, сколько городов будет разрушено, они будут пичкать Украину оружием, потому что это соответствует их интересам. США готовы сражаться до последнего украинца, а значит, им надо, чтобы украинские солдаты умирали на поле боя, а не сдавались в плен.

Зеленский готов принести тысячи жизней украинцев в угоду геополитическим интересам США и Британии. Для него нет в Украине своих. И это не связано с национальностью. Примеры с изгнанием из страны Геннадия Корбана и лишением гражданства олигарха Игоря Коломойского очень показательны. Зеленский без сожаления расправляется с евреями из днепропетровского клана, к которому ранее принадлежал и он сам. Ему плевать на национальность, на то, где человек родился, чем он ему обязан. Для него главное доказать свою значимость и удержать власть. В его понимании для этого существует только два способа – устраивать политические шоу и терроризировать людей. Что он и делает. Ему необходимо заставить всушников бояться сдаваться в плен. Поэтому будут новые информационные вбросы и новые акты террора.

Для обычных украинских солдат сдача в плен – это хороший вариант сохранить свою жизнь, ускорить окончание боевых действий, чтобы их семьи смогли вернуться к мирной жизни. Больше всего Зеленский, его жадные вельможи и западные хозяева боятся, что украинские солдаты начнут прозревать и поймут, что отдают свои жизни за амбиции президента, кошельки его соратников и геополитические интересы англо-саксов, и перестанут воевать. Но, к сожалению, сегодня нет преступления, на которое бы не пошел майданный режим…

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