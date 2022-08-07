Россия и Китай резко нарастили торговый оборот

Объем торговли Китая и РФ за первые семь месяцев 2022 года увеличился на 29% в годовом исчислении, до 97,71 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Из документа ведомства следует, что экспорт Китая в Россию в январе – июле вырос на 5,2%, до 36,27 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 48,8%, до 61,45 млрд долларов, передает ТАСС.

Только в июле объем торговли между двумя странами составил 16,79 млрд долларов. Экспорт Китая достиг 6,77 млрд долларов, импорт – 10,02 млрд долларов.

По итогам 2021 года объем двусторонней торговли вырос на 35,8%, до 146,88 млрд долларов.

По данным Главного таможенного управления КНР, объем внешней торговли Китая за первые семь месяцев этого года вырос на 10,4% в годовом исчислении, до 3,643 трлн долларов.

Как следует из документа ведомства, экспорт вырос на 14,6%, до 2,063 трлн долларов. Импорт увеличился на 5,3%, до 1,58 трлн долларов.

Только в июле объем внешней торговли Китая составил 564,66 млрд долларов. Экспорт достиг 332,96 млрд долларов, импорт составил 231,7 млрд долларов.

По итогам 2021 года внешний товарооборот КНР вырос на 30,3%, до 6,05 трлн долларов.

В пятницу Пекин заявил о том, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. Такая мысль была высказана министром иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.

Как сказал китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню «свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также о поддержке, которую Китай и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и Россия «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».

В июле министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что объем взаимной торговли товарами и услугами между Россией и Китаем увеличится по итогам 2022 года до 165-170 млрд долларов.

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