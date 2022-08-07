 

Мнение: Чемпионы и миллиардеры

07.08.2022, 11:00, Разное
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Объясните, пожалуйста, парадокс. Вот наш спортсмен выигрывает соревнование — или, может быть, даже не выигрывает, а просто хорошо выступает. Мы хлопаем в ладоши, подбадриваем криками, одобрительно постукиваем по колену. Лично нам от этой победы — ни жарко, ни холодно, при этом мы даже за образец спортсмена взять не можем, так как шансов стать чемпионами у нас нет. Выиграть какие-нибудь маленькие любительские соревнования — да, может быть, если как следует потренируемся. Выиграть серьёзный чемпионат — никогда.

Спортсмену, собственно, повезло. Он родился в правильной семье, получил правильные гены. Потом родители водили его на тренировки, а государство как минимум частично субсидировало занятия — вот за наш с вами, кстати, счёт. Теперь спортсмен стоит такой довольный, с медалью в поднятой руке, а какой-нибудь чиновник уже подписывает приказ о награждении спортсмена новым автомобилем. И нас это вполне устраивает: тренировался, проявил характер, выиграл. Молодец, достойный гражданин своей страны.

Теперь переведём взгляд на российского миллиардера, который поднялся ещё на пару строчек в списке Форбс. Казалось бы, всё как со спортсменом. Повезло с родителями, которые дали хорошие мозги и хороший старт, потом работал, проявил характер, выиграл. При этом, в отличие от спортсмена, миллиардер платит налоги, создаёт рабочие места, вносит значительный вклад в экономику страны. Почему же спортсмену мы хлопаем, тогда как новости о миллиардерах не вызывают у нас подобных положительных эмоций?

Борис Нуралиев, глава 1С. Начал с нуля, создал огромную корпорацию, благодаря которой бухгалтеры наших предприятий работают на отличном отечественном продукте. Татьяна Бакальчук, начала с нуля, выстроила огромный Вайлдберриз, которым пользуются десятки миллионов россиян. Сергей Галицкий, начал с нуля, открыл огромную сеть магазинов «Магнит».

Спрашивается, что с ними не так, чем они хуже спортсменов? Тем, что мы с вами миллиардерами не станем? Ну так и чемпионат мира по штанге нам с вами тоже не выиграть, и копьё на 100 метров мы не метнём…

Источник: Место для дискуссий


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