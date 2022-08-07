От твидовой блондинки до оливковой брюнетки: прогноз модных окрашиваний на осенний сезон 2022

Уже скоро закончится лето и пора подумать о том, какие модные тенденции нам использовать осенью. Есть определенные тренды окрашивания волос, которые просто идеально подойдут на осень 2022 года. Вот несколько таких трендовых цветов и оттенков от светлого блонда и до глубокой брюнетки, которые будут в моде длительное время.

Твидовый блонд

В последнее время огромной популярностью пользуется нейтральный натуральный блонд с теплыми и прохладными тонами, красиво переплетенными вместе. Это помогает создать красивый и гармоничный образ.

Этот многомерный вид имитирует отражение света на волосах. Это самый настоящий тренд осени 2022 года.

Степень интенсивности цвета можно регулировать, создавая при этом самые невероятные образы. Чтобы придать своему образу определенную изюминку, можно добавить к своему окрашиванию красивые цветные пряди.

Твидовый блонд подходит как для светлых, так и для темных волос, поэтому, можно смело экспериментировать.

Бежевый блонд

Многие женщины в последнее время выбирают для себя достаточно теплые и насыщенные тона волос, от которых исходит солнечное свечение.

Золотистые оттенки выглядят просто великолепно. Тренд бежевого блонда включает в себя более теплую палитру с оттенками телесных, песочных и бежевых тонов.

Эти более теплые тона, как правило, отражают свет намного больше, чем светлые пепельные цвета прядей. Именно поэтому, они способствуют появлению красивого блеска на волосах. Важно использовать фиолетовый шампунь, чтобы цвет оставался ярким.

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Бронзовое дерево

Осенью будут доминировать оттенки коричневого, так как они роскошные, универсальные и богатые.

Бронзовое дерево выглядит успокаивающе, именно поэтому пользуется огромной популярностью.

Этот цвет представляет собой смесь карамельных оттенков ириски с более темными нейтральными тонами, пронизывающими волосы.

Приглушенные многомерные оттенки помогают придать волосам динамику и глубину.

Что действительно делает оттенок бронзового дерева ярким на волосах, так это его невероятный блеск, благодаря которому оттенок выглядит красивым и богатым. Этот цвет хорошо оттеняет загар и помогает несколько смягчить черты лица.

Этот оттенок просто идеально подходит смелым и раскованным девушкам. Однако стоит помнить о том, что для поддержания цвета волос в течение длительного времени нужно пользоваться специальными уходовыми средствами.

Оливковый брюнет

Осенью брюнетки смогут обновить цвет волос на темно-оливковые и фиолетовые тона. Такие оттенки помогают добавить базовому цвету определенную теплоту и глубину. Пряди красиво переливаются на солнце.

Такой оттенок прядей помогает сделать образ роскошным, ярким и просто фантастическим. С ним каждая девушка точно будет в центре внимания. Это довольно насыщенный оттенок волос, но при этом такой цвет остается мягким и придает внешности теплоту. Это просто идеальный вариант для осени.

Осенью 2022 года основная ставка будет сделана именно на красивые и нежные природные цвета волос. Такие оттенки должны выглядеть максимально естественно.