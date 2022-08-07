В СФ назвали бездоказательными обвинения в Косово против российской журналистки
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Обвинения в отношении задержанной в самопровозглашенном Косово журналистки «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой не сопровождаются доказательствами, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Вне всякого сомнения, Россия должна добиваться соблюдения всех законных прав журналистки как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от предъявляемых обвинений», – цитирует его РИА «Новости».
Тем более «они не сопровождаются никакими доказательствами их обоснованности», подчеркнул сенатор.
Напомним, «Глава МВД» самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже.
Позже стало известно, что задержанная в Косово журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова освобождена.
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