 

В СФ назвали бездоказательными обвинения в Косово против российской журналистки

07.08.2022, 10:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Обвинения в отношении задержанной в самопровозглашенном Косово журналистки «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой не сопровождаются доказательствами, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Вне всякого сомнения, Россия должна добиваться соблюдения всех законных прав журналистки как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от предъявляемых обвинений», – цитирует его РИА «Новости».

Тем более «они не сопровождаются никакими доказательствами их обоснованности», подчеркнул сенатор.

Напомним, «Глава МВД» самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже.

Позже стало известно, что задержанная в Косово журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова освобождена.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08.20 / France 24 – итоги выборов Белоруссия встретила протестами и беспорядками

04.01.21 / Производитель позволил удалять влагу из умных часов Watch GT 2 Pro

13.01.22 / Президентский фонд культурных инициатив завершает прием заявок на грантовый конкурс

05.05.21 / В компьютерах Dell обнаружены старые уязвимости

19.10.20 / «Выучили урок» – USA Today рассказала, почему сейчас Италия лучше справляется с COVID-19, чем США

18.10.21 / Евросоюз на этой неделе исключит Украину из списка безопасных для путешествий стран – журналист

12.12.20 / В Иране блогера приговорили к 10 годам заключения. Она искажала фото, чтобы быть похожей на “Труп невесты”

03.08.20 / У «премьера» Косово выявили коронавирус

27.03.21 / Байден захотел создать аналог инициативе КНР «Один пояс – один путь»

23.12.21 / Путин объяснил, что Запад не понимает в переговорах с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика