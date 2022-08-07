Трамп назвал США страной третьего мира

США уже стали во многих аспектах страной третьего мира, сообщил экс-глава государства Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий.

«Мы во многих отношениях государство третьего мира. Мы страна, чья экономика барахтается, чьи цепочки поставок нарушены, где магазины не заполнены, а посылки не доходят, и чья система образования находится в конце любого списка», – передает его слова РИА «Новости».

Трамп считает, что США «больше не уважают и не слушают в мире». Он напомнил о самой сильной за 40 лет инфляции и высочайших ценах на энергоносители в истории.

«Мы – нация, которая во многих отношениях превратилась в посмешище», – подчеркнул Трамп.

Экс-президент добавил, что Штаты больше не могут считаться независимыми в энергетике и вынуждены «умолять» Венесуэлу и Саудовскую Аравию о поставках нефти, отметил он.

Трамп считает, что еще два года назад, когда он был президентом, ситуация была кардинально другой, и заявил, что республиканцы должны начать менять текущее положение дел уже в ноябре, когда пройдут промежуточные выборы в Конгресс США.

«Мы во многих отношениях государство третьего мира. Мы страна, чья экономика барахтается, чьи цепочки поставок нарушены, где магазины не заполнены, а посылки не доходят, и чья система образования находится в конце любого списка», – передает его слова РИА «Новости».

Трамп считает, что США «больше не уважают и не слушают в мире». Он напомнил о самой сильной за 40 лет инфляции и высочайших ценах на энергоносители в истории.

«Мы – нация, которая во многих отношениях превратилась в посмешище», – подчеркнул Трамп.

Экс-президент добавил, что Штаты больше не могут считаться независимыми в энергетике и вынуждены «умолять» Венесуэлу и Саудовскую Аравию о поставках нефти, отметил он.

Трамп считает, что еще два года назад, когда он был президентом, ситуация была кардинально другой, и заявил, что республиканцы должны начать менять текущее положение дел уже в ноябре, когда пройдут промежуточные выборы в Конгресс США.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты поставлены на колени и терпят одно унижение за другим, страна очень быстро «движется в ад».

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