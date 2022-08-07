 

Трамп назвал США страной третьего мира

07.08.2022, 10:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

США уже стали во многих аспектах страной третьего мира, сообщил экс-глава государства Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий.

«Мы во многих отношениях государство третьего мира. Мы страна, чья экономика барахтается, чьи цепочки поставок нарушены, где магазины не заполнены, а посылки не доходят, и чья система образования находится в конце любого списка», – передает его слова РИА «Новости».

Трамп считает, что США «больше не уважают и не слушают в мире». Он напомнил о самой сильной за 40 лет инфляции и высочайших ценах на энергоносители в истории.

«Мы – нация, которая во многих отношениях превратилась в посмешище», – подчеркнул Трамп.

Экс-президент добавил, что Штаты больше не могут считаться независимыми в энергетике и вынуждены «умолять» Венесуэлу и Саудовскую Аравию о поставках нефти, отметил он.

Трамп считает, что еще два года назад, когда он был президентом, ситуация была кардинально другой, и заявил, что республиканцы должны начать менять текущее положение дел уже в ноябре, когда пройдут промежуточные выборы в Конгресс США.

«Мы во многих отношениях государство третьего мира. Мы страна, чья экономика барахтается, чьи цепочки поставок нарушены, где магазины не заполнены, а посылки не доходят, и чья система образования находится в конце любого списка», – передает его слова РИА «Новости».

Трамп считает, что США «больше не уважают и не слушают в мире». Он напомнил о самой сильной за 40 лет инфляции и высочайших ценах на энергоносители в истории.

«Мы – нация, которая во многих отношениях превратилась в посмешище», – подчеркнул Трамп.

Экс-президент добавил, что Штаты больше не могут считаться независимыми в энергетике и вынуждены «умолять» Венесуэлу и Саудовскую Аравию о поставках нефти, отметил он.

Трамп считает, что еще два года назад, когда он был президентом, ситуация была кардинально другой, и заявил, что республиканцы должны начать менять текущее положение дел уже в ноябре, когда пройдут промежуточные выборы в Конгресс США.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты поставлены на колени и терпят одно унижение за другим, страна очень быстро «движется в ад».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11.21 / Марченко и Любченко должны нести ответственность за схемы по уклонению от уплаты налогов – СМИ

14.02.21 / Тело младенца нашли на мусоросортировочном заводе в Тобольске

03.02.22 / Олимпиада 2022. Лидер украинского фигурного катания сдал положительный тест на коронавирус

26.09.20 / «Возможно, наш последний шанс» — еврокомиссар предостерегает о двойной опасности коронавируса и гриппа

04.09.21 / В оккупированном Крыму российские силовики проводят обыск в замглавы Меджлиса

26.05.21 / Представлен электрический хетчбэк Cupra Born

19.01.21 / Турция ввела запрет на рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest

16.05.21 / Вопрос о создании кибервойск в Украине рассматривали на заседании СНБО в секретном режиме – Данилов

28.11.21 / “Идиотизм и публичный акт избирательного правосудия”. Аваков – об уголовном производстве против Бутусова

23.04.21 / Рогозин обсудил с космонавтами проект новой орбитальной станции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика