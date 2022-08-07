Минобороны показало захваченное под Харьковом трофейное оружие НАТО

Минобороны РФ опубликовало видео с очередной партией трофейного западного вооружения, захваченного на украинских позициях в боях на изюмском направлении.

«Среди трофеев оружие в основном иностранного производства – ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы Javelin и Carl Gustaf, а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

«Была произведена разведка лесополосы, небольшого квадрата. И при обследовании местности был захвачен данный пулемет, который ставится на танки. Калибр 12,7 мм, был направлен на наши позиции. Нашли данный пулемет на окраине опушки, был полностью снаряжен, и три полных короба бронебойных патронов 12,7 мм. На одной из коробок были нарисованы череп и свастика», – рассказал один из бойцов об обстоятельствах захвата трофейного оружия.

Ранее сообщалось, что союзные силы в ходе спецоперации в Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует высокую точность.

В июле член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за время спецоперации зафиксированы десятки случаев продажи украинскими военными комплексов Javelin и другого западного вооружения.

—