Пушкина никогда не существовало – РАН раскрыла самую масштабную мистификацию в русской литературе

Специалисты Института русского языка Российской академии наук (ИРЯ РАН) сделали сенсационное открытие – под именем Александра Пушкина публиковался император Николай I, который выбрал этот псевдоним в 1814 году.

Один из научных сотрудников института напомнил: исследователи давно замечали, что в биографии Пушкина много странностей. Были проанализированы две тысячи документов первой половины XIX столетия, после чего удалось сделать однозначный вывод: «солнца русской поэзии» никогда не существовало, а под его псевдонимом выступал император всероссийский Николай Павлович.

Экспертам удалось обнаружить в фондах Российской государственной библиотеки письмо Александра I своей супруге, которое император отправил в ноябре 1813 году. В нём самодержец пишет, что его младший брат, Николай, попросил у него разрешения опубликовать свои литературные изыскания в одном из российских журналов. Чтобы не бросать тень на императорскую фамилию, Александр предложил Николаю выбрать псевдоним и поручил статскому советнику Герасимову разработать «проект легализации нового автора».

Уже через год, летом 1814 года, в журнале «Вестник Европы» было опубликовано стихотворение «К другу стихотворцу» подписанное псевдонимом «Александр Н. к. ш. п». В литературной среде агентами Герасимова распространялись слухи о новом талантливом поэте, который уже через несколько лет обрёл всероссийскую славу.

В 1837 году Николай I принял решение сменить свой псевдоним и лично разработал план операции «Дуэль». В прессе были опубликованы статьи о «безвременной кончине солнца русской поэзии», а император начал публиковаться под новым именем.

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