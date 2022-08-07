WSJ: Европа вступит в борьбу с Азией за российский газ

В ближайшие месяцы Европа будет вынуждена бороться с Азией за российский сжиженный природный газ, пишет газета Wall Street Journal.

Авторы статьи предполагают, что ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы.

«Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен», – цитирует материал РИА «Новости».

Издание отмечает, что из-за ухудшения уровня жизни стойкость поддержки Украины европейцами может пошатнуться, и в странах ЕС к власти могут прийти правительства, которые разрушат западную коалицию.

«Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками», – предполагает WSJ.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.

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