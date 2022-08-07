 

Из Украинских портов в Стамбул вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией

07.08.2022, 8:45, Новости дня
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По направлению в Стамбул из портов Украины вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией, суда направляются в Италию, Китай и Турцию, сообщило турецкое Минобороны.

«Судно «Мустафа Некати», которое везет 6 тыс. тонн подсолнечного масла и отправляется в Италию. Star Helena, которое перевозит 45 тыс. тонн сеялок подсолнуха и отправляется в Китай. Glory, которое перевозит 66 тыс. тонн кукурузы и прибывает в Стамбул. Судно Riva Wind, перевозящее 44 тыс. тонн кукурузы и прибывающие в Искендерун. (Судна) вышли из украинских портов. Корабли будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром», – цитирует военное ведомство Турции РИА «Новости».

До этого Минобороны Турции подтвердило выход в пятницу утром из портов Украины трех сухогрузов с зерном: Navistar, Rojen и Polarnet.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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