Мирный житель подорвался на мине «Лепесток» в Донецке

Житель Донецка подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток», он госпитализирован, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Сегодня утром на противопехотной мине «Лепесток» во дворе частного дома по адресу: улица Добронравого, 9 минно-взрывную травму правой стопы получил мужчина 1959 года рождения», – сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее при срабатывании мины ПФМ-1 «Лепесток» ранения получила пожилая женщина в Кировском районе Донецка. Напомним, ВСУ обстреляли Донецк ракетами с минами «Лепесток».

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