 

Мирный житель подорвался на мине «Лепесток» в Донецке

07.08.2022, 8:45, Новости дня
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Житель Донецка подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток», он госпитализирован, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Сегодня утром на противопехотной мине «Лепесток» во дворе частного дома по адресу: улица Добронравого, 9 минно-взрывную травму правой стопы получил мужчина 1959 года рождения», – сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее при срабатывании мины ПФМ-1 «Лепесток» ранения получила пожилая женщина в Кировском районе Донецка. Напомним, ВСУ обстреляли Донецк ракетами с минами «Лепесток».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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