Когда хочется с изюминкой, но без перебора: тенденции простого декорирования ногтей и актуальные идеи

Однотонный маникюр достаточно быстро надоедает. Но какие-то сумасшедшие сложные росписи уже давно считаются моветоном в мире маникюра. Поэтому нужно искать золотую середину. Стилисты предлагают несколько интересных актуальных идей простого и стильного нейл-арта.

Красный маникюр

Красный лак – это всегда стильно и женственно. Но если вам наскучило однообразие, обратите внимание на интересный тренд 2022 года. Стилисты предлагают сочетать красный цвет с другими теплыми оттенками, близкими к нему. Это и розовый, и оранжевый, и сиреневый, и бордовый. Аккуратрые волнообразные линии придадут образу нотку романтичности.

Примитивная геометрия

Сейчас как никогда актуальны геометрические мотивы в маникюре. Причем стилисты советуют придерживаться минимализма. Это может быть буквально несколько полосок и небольших фигур. Самое главное – грамотно подобрать цвета. Это должны быть какие-то выразительные акценты на нежном нюдовом фоне.

Черно-белые абстракции

Сочетание черного и белого цветов всегда смотрится выигрышно и вписывается в любой образ. Чтобы создать оригинальный маникюр, накрасьте ногти прозрачным или нюдовым лаком. А потом сделайте на каждом ноготке по одному черному и одному белому акценту. Это могут быть точечки, полосочки, завитки – все, что угодно. Главное, чтобы в итоге получилась минималистичная абстрактная композиция.

Белая основа

Сейчас очень актуален маникюр с белой основой, который на свое усмотрение можно украсить блестящими элементами. Этот вариант выглядит очень свежо, но достаточно строго, поэтому он будет уместен в офисе. А еще это просто идеальный вариант нейл-арта для лета, потому что белый цвет подчеркивает загар.

Строгий минимализм

Не только для маникюра, но и для педикюра подойдет минималистичный вариант нейл-арта. Это нестареющее сочетание черного и белого цветов, а также строгих геометрических линий. Чтобы как-то разбавить картину, можно добавить немного сверкающих акцентов в виде плотного покрытия лаком с блестками на некоторых ногтях.

Разноцветный френч

Френч – это то, что не утратит актуальности никогда. Но даже такая универсальная классика иногда приедается, и хочется чегл-то свеженького. Такую нотку свежести можно привнести в традиционный маникюр, если покрасить кончики ногтей в разные цвета в пастельной гамме. Такой вариант просто идеально подойдет для лета, когда в ходу яркие наряды.

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Цветочный мотив

Трудно представить что-то более нежное и женственное, чем цветочный маникюр. Ботанический орнамент можно изобразить при помощи кисти, стемпинга, стикеров. Но самый эффектный вариант – это сухоцветы на основе молочного цвета, покрытые слоем прозрачного лака.

Яркие фантазии

Яркий фантазийный маникюр будет смотреться очень эффектно, если грамотно подобрать базовые цвета и расставить яркие акценты. Также важно продумать минималистичный, но броский узор. Оформите каждый ноготок по-разному. Таким образом, и вам, и окружающим будет очень интересно рассматривать ваш маникюр. Лучше отдавать предпочтение приглушенным пастельным оттенкам. В качестве стильного завершающего штриха можно нанести финишное матирующее покрытие.

Жемчужные капли

В последнее время в маникюре вновь стали актуальны объемные элементы декора. Но если раньше стилисты налегали на стразы, то сейчас в тренде нежный и благородный жемчуг. В создании такого маникюра нет ничего сложного. Сначала нужно покрасить ногти в молочный или перламутровый оттенок, а затем приклеить на определенном расстоянии мелкие жемчужные полусферы. Прелесть этого нежного маникюра в его универсальности. Он хорош и в повседневной жизни, и в строгом офисном образе, и даже на торжественном мероприятии.