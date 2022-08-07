Руководство Компартии постановило закрыть все заводы Apple в Китае

В ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Государственный совет КНР единогласно принял решение остановить работу всех заводов Apple на территории Китая.

Это приведёт к полному исчезновению товаров компании в Поднебесной. Предприятия должны прекратить свою работу до 1 сентября 2022 года, при этом компания обязана выплатить всем работникам выходное пособие – эта сумма составляет от 6 до 12 окладов.

– Мы де-факто уже несколько десятилетий работаем на американскую экономику. На каждом IPhone компания Apple зарабатывает минимум 300 долларов, а потом четверть своей прибыли отчисляет в бюджет США. Посмотрим, как они справятся без нас, но IPhone больше не будет, – заявил председатель Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

После публикации решения китайских властей акции Apple рухнули на 70%. Инвесторы опасаются, что без заводов в КНР деятельность компании будет парализована, а выпуск новой продукции придётся приостановить на неопределённый срок.

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