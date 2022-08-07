 

Высокопоставленный командир «Исламского джихада» погиб при авиаударе Израиля

07.08.2022, 7:23, Новости дня
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Высокопоставленный командир группировки «Исламский джихад» «запрещенная в РФ террористическая организация «Джамаат моджахедов») Халед Мансур погиб в ходе израильского авиаудара по сектору Газа, нанесенного в субботу вечером, заявило военное крыло движения «Бригады аль-Кудс».

«Член военного совета и командир южного региона Халед Саид Мансур погиб в ходе сионистского (израильского) авиаудара, который был нанесен по городу Рафах», – передает РИА «Новости» заявление «Бригады аль-Кудс».

Военные Израиля готовы к операции против группировки в Газе, которая «может продлиться не менее недели», а переговоры о прекращении огня на данном этапе не ведутся.

Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.

В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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