 

Приостановлено движение поездов на востоке Сахалина из-за паводка

07.08.2022, 7:23, Новости дня
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Два железнодорожных перегона закрыли в воскресенье из-за паводка на востоке Сахалина, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

«Седьмого августа 2022 года из-за аномальных осадков и угрозы подмыва путей с 08.38 (00.38 мск) закрыт для движения поездов перегон Арсентьевка – Тихая, с 09.10 (01.10) закрыт перегон Тихая – Пугачево – Сахалинское однопутного неэлектрифицированного участка Арсентьевка – Поронайск», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Так, на станции Тихая остановлен поезд № 6304 сообщением Поронайск – Южно-Сахалинск, а также отменен пригородный поезд на этом же направлении.

По информации пресс-службы регионального главка МЧС России, в пригородном поезде Поронайск – Южно-Сахалинск находятся 50 человек, среди них восемь детей, за ними из Южно-Сахалинска выехал автобус. На место размыва выехал мастер для осмотра и определения объема работ по восстановлению полотна.

В июле в городе Верхоянске в Якутии вода прорвала дамбу и затопила все улицы и придворовые территории.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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