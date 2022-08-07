Делегация из Литвы прибыла на Тайвань

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07.08.2022, 7:23, Новости дня
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Делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте в воскресенье прибыла на Тайвань с пятидневным визитом, сообщил МИД острова.

«Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах», – передает РИА «Новости» сообщение МИД Тайваня в Twitter (запрещен в России).

Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе. Это обернулось проблемами для литовских экспортеров – они столкнулись с невозможностью растаможивания товаров в китайских портах, так как Пекин исключил Литву из своего таможенного реестра. Также Китай перестал отправлять товары в республику.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что, возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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