Делегация из Литвы прибыла на Тайвань

Делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте в воскресенье прибыла на Тайвань с пятидневным визитом, сообщил МИД острова.

«Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах», – передает РИА «Новости» сообщение МИД Тайваня в Twitter (запрещен в России).

Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе. Это обернулось проблемами для литовских экспортеров – они столкнулись с невозможностью растаможивания товаров в китайских портах, так как Пекин исключил Литву из своего таможенного реестра. Также Китай перестал отправлять товары в республику.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что, возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.

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