Восстановлена размытая из-за ливней дорога в Амурской области

Специалисты восстановили транспортное сообщение с двумя микрорайонами Тынды в Амурской области, отрезанными в субботу из-за ливней, информирует администрация города.

«Уровень воды в реке Тында снизился на один метр. Вода на ул. Мерзлотной отступила. Транспортное сообщение в направлениях микрорайонов Беленький и Таежный восстановлено», – передает РИА «Новости» сообщение городских властей.

Ранее сообщалось, что четыре села в Приамурье остались без транспортного сообщения из-за ливней. В городе Тында и Тындинском округе из-за ливней ввели режим ЧС. На 79 км автомобильной дороги Талдан – Соловьевск размыло откосы проезжей части. Сообщалось о затрудненном проезде.

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