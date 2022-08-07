 

Мнение: Украинский терроризм на освобожденных территориях

07.08.2022, 4:45, Разное
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Теракты на освобожденных территориях против гражданских функционеров Военно-Гражданских Администраций.
Ничего неожиданного не происходит – все это мы видили на Кавказе, в Сирии, теперь на Украине.
Проблема как обычно решается путем методичной и системной КТО в течение нескольких лет.
Само собой, необходимо признать СБУ и ГУР МОУ террористическими организациями и приравнять их к ИГИЛ. Соответственно, сотрудники этих организаций и их пособники должны априори проходить по статье терроризм, просто по факту принадлежности к данным структурам.

Источник: Colonel Cassad


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