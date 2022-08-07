Мнение: Украинский терроризм на освобожденных территориях

Теракты на освобожденных территориях против гражданских функционеров Военно-Гражданских Администраций.

Ничего неожиданного не происходит – все это мы видили на Кавказе, в Сирии, теперь на Украине.

Проблема как обычно решается путем методичной и системной КТО в течение нескольких лет.

Само собой, необходимо признать СБУ и ГУР МОУ террористическими организациями и приравнять их к ИГИЛ. Соответственно, сотрудники этих организаций и их пособники должны априори проходить по статье терроризм, просто по факту принадлежности к данным структурам.

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