 

Ростех заявил о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций

07.08.2022, 4:35, Новости дня
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Госкорпорация «Ростех» получила уведомление от Google о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций, в связи с этим перешла на российскую площадку RuTube.

«Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала Ростеха в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тыс. подписчиков и сотни тысяч зрителей в год. Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле», – передает РИА «Новости» заявление корпорации.

Также в Ростехе подчеркнули, что готовились к такому повороту событий и успели перенести все видеоролики – их более 230 – на российскую площадку. «С сегодняшнего дня смотрите нас на RuTube», – сказано в заявлении.

Google в апреле заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». На канале выкладывали эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний. Роскомнадзор указал, что  Госдума является представительным и законодательным органом власти в России, а блокировка ее канала, препятствует распространению информации и свободному доступу к ней.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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