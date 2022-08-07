Мнение: Экстраординарные меры

«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры, чтобы она вернулась домой» (с) администрация Байдена

1. Ранее, США заявили, что "сделали России существенное предложение по обмену Бута на Уилана и Грайнер". Контрпредложение России – добавить к обмену Красикова, которого обвиняют в убийстве чеченского боевика Хангошвили – США назвали "несерьезным".

2. Россия после этого дала понять, что считает предложение США по обмену 1 к 2 неприемлемым, но готова продолжать переговоры, в случае если США прекратят болтать о них в прессе.

3. После болтовни в прессе на тему обменов, Грайнер впаяли 9,5 лет, как и просило обвинение (лицо Грайнер на российском суде – бесценно). США выразили возмущение, которое ни на что не влияет, так как РФ возмущения США нынче игнорирует, как впрочем и США игнорируют российские возмущения.

4. Тем не менее, продолжающиеся заявления администрации Байдена о том, что она готова пойти даже на экстраординарные меры, говорит о том, что есть серьезное желание быстро вернуть Грайнер в США и пойти на договорняк с Россией по обмену.

5. Причина, как представляется, достаточно тривиальна, администрация Байдена хочет обменять двух американцев и преподнести это как внешнеполитическую победу перед промежуточными выборами. Поэтому и вытащили карту обмена Бута, хотя ранее от его обмена отказывались.

6. Россия этот момент явно понимает, поэтому резонно рассчитывает выторговать помимо Бута у американцев еще одного заключенного, вокруг чего по видимому и будет продолжаться кулуарный торг.

7. Достаточно вероятно, что до промежуточных выборов в США Бута действительно поменяют, и достаточно вероятно, что не только его. Обмен вряд ли пройдет по схеме которую изначально предложили американцы. Если же они будут упорствовать, то обмен вряд ли состоится.

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