Мнение: О новой бреши в западных санкциях… Go, go, Russia?

Мир действительно радикально изменился за последние восемь лет. И это, кажется, ещё не успели понять западные политики, привычно мыслящие парадигмами начала XXI века. А то и более раннего периода: уже трюизмом является мысль о том, что в 2022 году ветеран американской политики Джо Байден тупо просто воспроизводит методы, которые США 40+ лет назад применяли против #СССР в Афганской войне. Надеясь «повторить».

Но «Стингеры» и «Джавелины» оказались не столь эффективны, потому дошло дело и до поставок тяжёлых вооружений. Бог весть, как это скажется в отдалённой перспективе.

ОК, а как с «зоной наибольшей уязвимости России» — экономикой?

Тут можно выделить два момента. Первый, в отличие от 1980-х, коллективный Запад сплотился. Тогда, как помним, «европейские оппортунисты» немало помогли Советскому Союзу. Теперь этого почти нет, Венгрия и Сербия не в счёт. Второй момент: нынешние санкции даже более жёсткие, чем накладывались на «Империю зла». Во всяком случае, конфисковывать активы Госбанка СССР тогда никто не решался.

Но всё же Россия пока сопротивляется.

И даже находит обходные пути.

Мимо внимания многих комментаторов, увлечённых российско-турецкой сделкой «газ за рубли», прошло важное обстоятельство. На встрече глав двух стран договорились не только об оплате за российский газ в рублях, но и о переходе прав собственности на российские доли в турецком ТЭК. А смысл этого действия прост: затруднить возможность идентификации нашей нефти как российской, поскольку накануне #ЕС принял решение об ограничении покупок смесей нефти, в которых есть российская часть.

Чем на это ответил Запад? Ну, практически тем же, чем #Китай на визит Нэнси Пелоси. Шесть западных официальных лиц заявили Financial Times, что они обеспокоены обещанием, даннымлидерами Турции и России, расширить сотрудничество в сфере торговли и энергетики после четырёхчасовой встречи в Сочи. Сильный ход, учитывая, что Турция до сих пор остаётся членом НАТО и кандидатом на вступление в Евросоюз. Можно ли было ещё несколько лет назад предположить такое?

А запрос на присоединение в той или иной форме к ШОС, где видную роль играет Россия, Египта, Катара и Саудовской Аравии? А «очередь из желающих» стать частью БРИКС? куда захотела даже Мексика, связанная с Америкой NAFTA?

Мир и в самом деле двинулся в «антизападном» направлении?

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