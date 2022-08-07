 

Мнение: О новой бреши в западных санкциях… Go, go, Russia?

07.08.2022, 3:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мир действительно радикально изменился за последние восемь лет. И это, кажется, ещё не успели понять западные политики, привычно мыслящие парадигмами начала XXI века. А то и более раннего периода: уже трюизмом является мысль о том, что в 2022 году ветеран американской политики Джо Байден тупо просто воспроизводит методы, которые США 40+ лет назад применяли против #СССР в Афганской войне. Надеясь «повторить».

Но «Стингеры» и «Джавелины» оказались не столь эффективны, потому дошло дело и до поставок тяжёлых вооружений. Бог весть, как это скажется в отдалённой перспективе.

ОК, а как с «зоной наибольшей уязвимости России» — экономикой?

Тут можно выделить два момента. Первый, в отличие от 1980-х, коллективный Запад сплотился. Тогда, как помним, «европейские оппортунисты» немало помогли Советскому Союзу. Теперь этого почти нет, Венгрия и Сербия не в счёт. Второй момент: нынешние санкции даже более жёсткие, чем накладывались на «Империю зла». Во всяком случае, конфисковывать активы Госбанка СССР тогда никто не решался.

Но всё же Россия пока сопротивляется.

И даже находит обходные пути.

Мимо внимания многих комментаторов, увлечённых российско-турецкой сделкой «газ за рубли», прошло важное обстоятельство. На встрече глав двух стран договорились не только об оплате за российский газ в рублях, но и о переходе прав собственности на российские доли в турецком ТЭК. А смысл этого действия прост: затруднить возможность идентификации нашей нефти как российской, поскольку накануне #ЕС принял решение об ограничении покупок смесей нефти, в которых есть российская часть.

Чем на это ответил Запад? Ну, практически тем же, чем #Китай на визит Нэнси Пелоси. Шесть западных официальных лиц заявили Financial Times, что они обеспокоены обещанием, даннымлидерами Турции и России, расширить сотрудничество в сфере торговли и энергетики после четырёхчасовой встречи в Сочи. Сильный ход, учитывая, что Турция до сих пор остаётся членом НАТО и кандидатом на вступление в Евросоюз. Можно ли было ещё несколько лет назад предположить такое?

А запрос на присоединение в той или иной форме к ШОС, где видную роль играет Россия, Египта, Катара и Саудовской Аравии? А «очередь из желающих» стать частью БРИКС? куда захотела даже Мексика, связанная с Америкой NAFTA?

Мир и в самом деле двинулся в «антизападном» направлении?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04.22 / GT – Китай планирует испытать новую систему мониторинга и защиты от астероидов уже в 2025 году

13.04.22 / Мнение: Об измене на самом верху. Умные уже переобулись

11.10.20 / Мнение: Как фермеры из африканской глубинки щелкнули по носу Британскую империю

12.07.21 / Затерянный город в джунглях

27.06.22 / Мнение: Для тупых

29.11.21 / Свекла названа «суперпродуктом» против гипертонии

09.07.22 / Безопасности российского посольства в Шри-Ланке ничего не угрожает

27.04.22 / Мнение: Решение оказалось неоправданным

12.02.22 / Иммунолог Крючков назвал возможные тяжелые последствия COVID-19 для мозга

23.01.21 / Инструкция по пользованию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика